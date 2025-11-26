Cristiano Ronaldo tránh được án cấm tại World Cup

Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ không phải vắng mặt trong bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng bảng World Cup 2026, bất chấp thẻ đỏ của anh trong trận đấu vòng loại vì đánh cùi chỏ vào cầu thủ Cộng hòa Ireland.

Cristiano Ronaldo nhiều khả năng không vắng mặt trận đấu nào của tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

FIFA đã công bố phán quyết kỷ luật hôm thứ Ba, trong đó Ronaldo bị cấm thi đấu 3 trận, với đánh giá hành động của siêu sao 40 tuổi là “hành vi bạo lực” hoặc “chơi xấu nghiêm trọng”. Ronaldo đã vung tay và thúc cùi chỏ vào lưng hậu vệ Dara O'Shea của CH Ireland trong trận thua 0-2 tại Dublin cách đây 2 tuần. Đây là thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo trong trận đấu quốc tế thứ 226 của mình - anh đã bị đuổi khỏi sân 13 lần ở cấp độ CLB.

Cầu thủ 5 lần giành Quả bóng vàng đã chấp hành án phạt cấm thi đấu một trận bắt buộc khi tuyển Bồ Đào Nha chơi trận đấu vòng loại cuối cùng vào tuần trước - chiến thắng 9-1 trước Armenia, qua đó giành vé dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, 2 trong số các trận đấu bị cấm được hoãn lại trong thời gian thử thách một năm. “Nếu Cristiano Ronaldo tiếp tục vi phạm với mức độ nghiêm trọng và tính chất tương tự trong thời gian thử thách, thì 2 trận đấu còn lại sẽ được kích hoạt”, FIFA cho biết trong một tuyên bố.

Bồ Đào Nha dự kiến ​​sẽ chơi 2 trận giao hữu vào tháng 3 năm tới, sau đó có thể là một hoặc hai trận giao hữu vào cuối tháng 5 hoặc hoặc tháng 6. Trong thời gian này FIFA có thẩm quyền kỷ luật đối với Ronaldo nếu anh tái diễn hành vi tương tự. Mặc dù vậy, vẫn còn một khả năng tiền đạo này bị cấm trong ít nhất 1 trận tại kỳ World Cup sẽ khai mạc vào ngày 11-6 tại Mỹ, Canada và Mexico.

FIFA cho biết phán quyết kỷ luật của họ về “án treo giò 3 trận có thể được kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm FIFA”. Trường hợp này xảy ra nếu Liên đoàn bóng đá Ireland không hài lòng, hay một đối thủ nào đó của Bồ Đào Nha tại vòng bảng World Cup sẽ làm điều đó. Lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 5-12 tại Mỹ.

Cần lưu ý thêm, trong 2 trường hợp khác bị FIFA xét xử trong tháng này, các cầu thủ tuyển Armenia và Burundi đã bị treo giò 3 trận sau khi nhận thẻ đỏ vì hành vi gây hấn trong các trận đấu vòng loại World Cup, và cả 2 đều không được giảm án treo giò như Ronaldo.

PHI SƠN