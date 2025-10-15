Cristiano Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn tại vòng loại World Cup

Những bàn thắng khác, một kỷ lục nữa cho Cristiano Ronaldo! Siêu sao 40 tuổi vừa trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại World Cup sau khi lập cú đúp cho Bồ Đào Nha trong trận hòa 2-2 với Hungary hôm thứ Ba.

Cristiano Ronaldo lập kỷ lục ghi 41 bàn trong 50 trận vòng loại World Cup đã tham dự.

Bàn thắng đầu tiên của anh - từ cự ly gần ở phút 22 - là bàn thắng thứ 40 của Ronaldo tại vòng loại World Cup - phá vỡ kỷ lục của cựu cầu thủ Guatemala, Carlos Ruiz. Tiền đạo của Al-Nassr sau đó ghi thêm bàn thắng thứ 2 trong thời gian bù giờ hiệp một, nâng kỷ lục của anh lên 41 bàn trong 50 trận vòng loại World Cup mà anh đã tham dự. Ronaldo hiện đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn tại các giải đấu quốc tế nam, với 143 bàn thắng.

Hai bàn thắng này cũng nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của Ronaldo lên con số 948 cho cả CLB và đội tuyển quốc gia, và anh hiện đã ghi được 5 bàn thắng trở lên ở 5 trong số 6 vòng loại World Cup đã tham gia. Ronaldo sẽ bước sang tuổi 41 vào mùa hè tới khi tham dự World Cup có 48 đội tại Mỹ, Canada và Mexico, và vẫn được kỳ vọng sẽ góp mặt trong nỗ lực mang về cho Bồ Đào Nha chiếc cúp đầu tiên tại giải đấu lớn nhất thế giới.

Việc để Hungary gỡ hòa 2-2 vào thời gian bù giờ nhờ công của Dominik Szoboszlai, sau khi Ronaldo đã rời sân ở phút 78, khiến Bồ Đào Nha vẫn chưa chính thức giành vé dự World Cup 2026. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha chỉ cần một điểm từ 2 trận đấu còn lại, đầu tiên là trên sân CH Ailen vào ngày 13-11, để giành quyền tham dự World Cup lần thứ 7 liên tiếp, còn với Ronaldo sẽ là lần thứ 6 kỷ lục. “Chúng ta đang tiến gần hơn đến mục tiêu! Tiến lên nào, Bồ Đào Nha”, Ronaldo chia sẻ trên X sau trận đấu.

Trong khi đó, HLV Roberto Martinez khả tiếc nuối khi đội bỏ lỡ cơ hội cùng với đội tuyển Anh dành những tấm vé đầu tiên của châu Âu. “Chúng tôi đã không kiểm soát trận đấu đủ tốt trong 10 phút cuối”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận. “Nếu bạn không thể kết liễu trận đấu, bạn cần phải biết cách kiểm soát nó cho đến phút cuối. Hôm nay chúng tôi đã dừng trận đấu và Hungary đã gỡ hòa”.

LINH SƠN