Courtois xuất sắc vẫn không cứu nổi Real Madrid tại Liverpool

Thibaut Courtois hóa giải nỗ lực Dominik Szoboszlai trong tổng cộng 8 pha cứu thua tại Anfield.

Trong tổng cộng 8 nỗ lực cứu thua của Courtois, tình huống nổi bật nhất đến ở phút 27 khi thủ môn kỳ cựu người Bỉ từ chối cú sút của Dominik Szoboszlai trong một tình huống đối mặt ở cự ly gần. “Bạn biết mình cần phải chiếm lĩnh khoảng trống ở tình huống đó”, Courtois nói với Movistar khi được hỏi về pha cứu thua trước Szoboszlai. “Szoboszlai đã tự mình làm tất cả, và nếu tôi đứng trên vạch vôi thì gần như một quả phạt đền, không thể cản phá được. Tôi cao 2 mét, sải tay dài, nên tôi đã dốc toàn lực vào bóng. Tôi đã làm mình to lớn hơn. Đó không hẳn là một pha cứu thua theo đúng quy tắc thông thường của một thủ môn, nhưng nó đã hiệu quả”.

Kết quả là thất bại đầu tiên của Real Madrid tại Champions League mùa này sau khi khởi đầu chiến dịch châu Âu với 3 chiến thắng. Courtois thừa nhận rằng Real Madrid “hơi thiếu sót ở phần ba cuối sân” và “thua quá nhiều trong các pha tranh chấp” tại Anfield - khi họ chỉ đạt được chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0,45, so với 2,58 của Liverpool. “Chúng tôi đã không kiểm soát bóng đủ trong hiệp 2, dù đó là điều chúng tôi muốn làm”, Courtois nói thêm. “Đó là điều chúng tôi cần cải thiện khi thi đấu xa nhà, trước những đội bóng mạnh. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn. Những trận đấu này được quyết định bởi các chi tiết, và đó là những gì đã xảy ra. Chúng tôi phải giữ bình tĩnh, chúng tôi ổn. Nếu thắng trận đấu tiếp theo trước Olympiacos, chúng tôi vẫn có cơ hội tốt để lọt vào tốp 8”.

Real Madrid dưới quyền HLV Xabi Alonso đã đánh bại Barcelona trong trận El Clasico, nhưng cũng đã thua các đối thủ quan trọng như Atletico Madrid, và giờ là Liverpool - dù đều diễn ra trên sân khách. “Có nhiều cách thua khác nhau”, Alonso nói hôm thứ Ba. “Trận đấu hôm nay rất khác so với trận thua 2-5 tại Metropolitano trước gặp Atletico. Hôm nay chúng tôi đã cống hiến hết mình, thi đấu hết mình, và có thái độ tốt. Chúng tôi chỉ còn thiếu một số điểm cần cải thiện”.

Real Madrid lần đầu trong mùa giải không ghi được bàn một phần vì Kylian Mbappe lại chật vật tại Anfield.

Alonso phủ nhận việc đội bóng của mình thiếu sự quyết liệt: “Không, tôi không nghĩ vậy! Tôi nghĩ chúng tôi đã thi đấu tốt. Thibaut đã giúp chúng tôi trụ vững, bàn thắng đã mang lại lợi thế cho họ, nhưng tôi không thể chỉ trích đội bóng. Chúng tôi rời sân với cảm giác không mấy vui vẻ vì thất bại, nhưng chúng tôi phải tiếp tục”.

Đây là lần đầu tiên Real Madrid không ghi được bàn nào trong cả mùa giải, một phần vì Kylian Mbappe lại chật vật tại Anfield. Ngôi sao người Pháp gần như không thể ngăn cản trong mùa giải này, nhưng hôm thứ Ba, anh đã một lần nữa gặp phải một rào cản. Năm thứ 2 liên tiếp, tiền đạo của Real Madrid đã có một đêm đáng quên tại vùng Merseyside, thậm chí anh dường như chỉ còn là cái bóng của chính cầu thủ đã xé toạc hàng phòng ngự đối phương suốt cả mùa giải. “Chúng tôi thiếu đi sự đe dọa ở phần 3 cuối sân đối phương”, HLV Alonso của Real Madrid nói, nhưng không nêu đích danh Mbappe.

Mbappe đến Anfield với thành tích ghi 21 bàn thắng sau 17 trận, nhưng anh chỉ có 3 cú sút trong suốt trận đấu, và không cú nào trúng đích. Vinicius Junior cũng gần như bị bỏ lại phía sau. HLV Arne Slot của Liverpool cho biết ông đã giúp các cầu thủ tập trung hơn trước trận đấu bằng cách nhắc nhở họ về những đóng góp của Mbappe và Vinicius trong mùa giải này: “Tôi đã nói với các cầu thủ trước trận đấu rằng họ đã ghi được 26 bàn thắng tại La Liga, và Mbappe cùng Vinicius đã đóng góp tổng cộng 24 bàn thắng. Tôi không nghĩ bạn có thể kiểm soát hoàn toàn 2 cầu thủ này, nhưng bạn có thể làm tốt một vài điều”.

THANH TUẤN