Công nghệ Video Support sẽ được áp dụng tại giải hạng Nhất quốc gia trong thời gian tới

Chiều 30-3, tại Hội trường TDTT Thống Nhất (TPHCM), LĐBĐ Việt Nam (VFF) phối hợp với Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức khai mạc lớp tập huấn đợt 2 giữa mùa giải các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025-2026 dành cho lực lượng giám sát trọng tài, trọng tài.

Toàn cảnh buổi khai mạc lớp tập huấn đợt 2 vào ngày 30-3.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Trưởng Ban Trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của đợt tập huấn giữa mùa giải, đồng thời yêu cầu các trọng tài, trợ lý trọng tài cần tận dụng tối đa thời gian để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, hạn chế sai sót trong quá trình làm nhiệm vụ.

Ông Hạ cũng cho biết thêm, đợt tập huấn là dịp quan trọng để đánh giá những mặt làm được và chưa làm được trong giai đoạn vừa qua, từ đó nâng cao chất lượng điều hành trong thời gian còn lại của mùa giải. Đáng chú ý, một trong những tiêu chí quan trọng để tham gia khóa đào tạo VAR ở mùa giải tới là trọng tài phải đạt chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2.

TLA03287.jpg

Bên cạnh đó, Ban Trọng tài cũng đang nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ hỗ trợ video (Video Support – VS) tại giải hạng Nhất, tương tự như futsal, nhằm hỗ trợ trọng tài trong việc đánh giá các tình huống nhạy cảm khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 30-3 đến 2-4. Nội dung chương trình tập trung vào việc rút kinh nghiệm công tác giám sát, điều hành trận đấu thông qua thực tiễn và phân tích các tình huống video. Bên cạnh các buổi học lý thuyết và trao đổi chuyên môn, các trọng tài và trợ lý trọng tài còn tham gia tập luyện, kiểm tra thể lực theo tiêu chuẩn. Theo quy định, chỉ những trọng tài và trợ lý trọng tài vượt qua bài kiểm tra thể lực mới đủ điều kiện được phân công làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025-2026.

DSC06207.jpg
Lãnh đạo VPF, Ban trọng tài chụp hình lưu niệm cùng các giám sát, trọng tài tại lễ khai mạc
DSC06217.jpg
DSC06231.jpg
ĐOÀN NHẬT

