Cơ thủ Đài Bắc Trung Hoa nhận 1,8 tỷ tiền thưởng khi vô địch tại TPHCM

Vượt qua đối thủ Hy Lạp Alex Kazakis trong trận chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM), cơ thủ Ko Ping Chung (Đài Bắc Trung Hoa) đăng quang Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 với số tiền thưởng 70.000 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng).

Cơ thủ Ko Ping Chung (Đài Loan - TQ) đăng quang Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025. ẢNH: TÂM HÀ

Trận chung kết diễn ra chiều 28-9 khép lại chuỗi giải đấu billiards quốc tế lớn nhất từng tổ chức tại Việt Nam. Với đẳng cấp vượt trội, Ko Ping Chung khởi đầu đầy ấn tượng khi thắng 4-0 trong set đầu tiên, sau đó tiếp tục giành chiến thắng 4-2 ở set 2, nâng tỉ số trận lên 2-0.

Kazakis nỗ lực cứu vãn hy vọng bằng chiến thắng 4-1 ở set 3. Tuy nhiên, ở set quyết định, dù Ko Ping Chung mắc lỗi trượt bi số 10 và bị dẫn ngược 2-3, anh vẫn bình tĩnh gỡ hòa và kết thúc set với chiến thắng 4-3, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-1.

Với chiến thắng này, Ko Ping Chung trở thành cơ thủ thứ hai trong lịch sử giành hai chức vô địch thế giới 10 bi. Về nhì, Kazakis nhận 40.000 USD (gần 1 tỷ đồng). Hai tay cơ dừng bước ở bán kết là Shane Van Boening (Mỹ) và Carlo Biado (Philippines) cùng nhận 17.500 USD (khoảng 450 triệu đồng).

Đông đảo người hâm mộ có mặt tại Nhà thi đấu Quân khu 7 để theo dõi trận chung kết. ẢNH: TÂM HÀ

Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 là sự kiện chính trong chuỗi 3 giải billiards quốc tế được tổ chức tại TPHCM, gồm Giải đôi nam nữ quốc tế Box Billiards Mixed Doubles Open và Giải nữ 9 bi quốc tế mở rộng Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng).

Ngoài yếu tố chuyên môn, chuỗi giải còn ghi nhận những kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bộ môn billiards pool toàn cầu. Ngày 25-9, trận đấu giữa Dương Quốc Hoàng và Joshua Filler ở vòng 1/16 đã trở thành trận billiards đầu tiên trên thế giới vượt mốc 200.000 lượt xem trực tuyến (online) cùng lúc trên mọi nền tảng.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng thiết lập kỷ lục theo dõi trực tuyến trên mạng xã hội. ẢNH: TÂM HÀ

Chỉ một ngày sau, kỷ lục tiếp tục bị phá với trận Dương Quốc Hoàng gặp Aloysius Yapp, đạt hơn 400.000 lượt xem, đồng thời ghi nhận 1 triệu lượt xem trên Youtube, mốc cao nhất từ trước đến nay cho một trận đấu billiards livestream trên toàn cầu.

Sự kiện này không chỉ khẳng định vị thế đang lên của Việt Nam trong làng billiards pool quốc tế, mà còn chứng minh sức hút mạnh mẽ của bộ môn này với khán giả Việt Nam.

HỮU THÀNH