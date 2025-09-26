Cơ thủ Việt Nam thua penalty, rời giải thế giới sau gần 5 tiếng thi đấu

Chiều 26-9, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM), cơ thủ số một Việt Nam Dương Quốc Hoàng đã chính thức dừng bước ở vòng 1/8 Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025, sau trận thua đầy kịch tính kéo dài gần 5 tiếng trước đồng nghiệp số 2 thế giới Aloysius Yapp (Singapore).

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng dừng bước ở vòng 1/8 Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025. ẢNH: TÂM HÀ

Trận đấu giữa Dương Quốc Hoàng và Aloysius Yapp khởi tranh lúc 10 giờ 36 phút và chỉ khép lại sau 4 tiếng 47 phút giằng co nghẹt thở. Đây được xem là một trong những trận đấu căng thẳng và hấp dẫn nhất kể từ đầu giải, với những màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở qua 5 set và loạt penalty định mệnh.

Ở set đầu tiên, cơ thủ nước chủ nhà khởi đầu ấn tượng, thi đấu chắc tay và tận dụng tốt sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng 1-0. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ngay đầu set 2 khi Hoàng “Sao” trượt bi số 10 trong ván mở màn, từ đó để Yapp lội ngược dòng thắng 4-3, gỡ hòa 1-1.

Set 3 tiếp tục là thử thách lớn khi tay cơ Singapore dẫn trước 3-0. Dù Quốc Hoàng kiên cường gỡ hòa 3-3, anh vẫn phải chấp nhận thất bại 3-4 sau một sai lầm ở ván quyết định. Bị dẫn 1-2, cơ thủ đến từ Quảng Ninh không buông xuôi. Anh vùng lên mạnh mẽ ở set 4, chỉ để thua duy nhất một ván và thắng 4-1, cân bằng tỷ số 2-2.

Set 5 mang tính chất sinh tử, hai cơ thủ so kè từng điểm một, hòa nhau 3-3 và buộc phải bước vào loạt penalty để phân định thắng thua. Tại đây, Quốc Hoàng đánh hỏng một lượt. Trong khi Yapp hoàn thành cả 4 lượt đánh thành công, giành chiến thắng chung cuộc 3-2 và giành vé vào tứ kết.

Aloysius Yapp (Singapore) giành chiến thắng nghẹt thở trước Dương Quốc Hoàng. ẢNH: TÂM HÀ

Thất bại này khép lại hành trình đầy cảm xúc của Quốc Hoàng tại giải đấu ngay trên sân nhà, song anh vẫn để lại dấu ấn đậm nét với bản lĩnh thi đấu kiên cường và màn trình diễn không hề lép vế trước một đối thủ hàng đầu thế giới.

Với chiến thắng này, Yapp tiến vào tứ kết và sẽ chạm trán Shane Van Boening (Mỹ), một tên tuổi lớn khác của làng billiards thế giới. Còn billiards Việt Nam sạch bóng cơ thủ tại Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025.

6 cơ thủ còn lại nối gót Yapp góp mặt ở vòng tứ kết bao gồm đương kim vô địch Carlo Biado (Philippines), Oliver Szolnoki (Hungary), Ko Ping Chung (Đài Loan - Trung Quốc), Marco Teutscher (Hà Lan), Alex Kazakis (Hy Lạp) và Mark Estiola (Philippines).

Bên cạnh giải nam, tối 26-9 cũng sẽ diễn ra trận chung kết Giải 9 bi nữ quốc tế mở rộng 2025 giữa Rubilen Amit (Philippines) và Tzu-Chien Wei (Đài Loan - Trung Quốc).

HỮU THÀNH