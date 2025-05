Cơ hội cuối cùng cho “vua hạng Nhất” Huế nuôi hy vọng trụ hạng

Nếu không tận dụng được lợi thế thi đấu trên sân nhà Tự Do để đánh bại đối thủ trực tiếp Long An, Huế gần như cầm chắc tấm vé xuống thi đấu tại Giải hạng Nhì vào mùa sang năm.

Huế đối diện áp lực phải thắng Long An để nuôi tiếp hy vọng trụ hạng.

Trước khi bước vào vòng 20 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025, Huế đang xếp cuối bảng với 12 điểm. Các đối thủ cạnh tranh cùng đại diện đến từ Cố đô để tránh suất rớt hạng duy nhất gồm Long An (14 điểm), Hòa Bình (15 điểm) và cả Đồng Tháp (16 điểm).

Bất lợi của Huế là đã thi đấu nhiều hơn một trận so với các đối thủ trực tiếp, trong khi mùa giải còn 3 vòng. Đồng nghĩa, đội chủ sân Tự Do nếu muốn nuôi tiếp hy vọng trong cuộc chiến sinh tồn thì phải vượt qua Long An ở trận đấu vào chiều thứ Bảy tới (ngày 24-5).

Chỉ khi hoàn thành mục tiêu chiến thắng, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng mới trực tiếp đẩy Long An xuống cuối bảng. Vòng tiếp theo, Huế tiếp tục được thi đấu tại sân Tự Do để gặp đội Trẻ TPHCM đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng, còn Long An phải đá trận “chung kết ngược” với Hòa Bình.

Tất nhiên, Huế ngay cả khi thắng hai trận cuối cùng vẫn còn phải phụ thuộc vào kết quả của các cặp đấu có liên quan đến Long An và Hòa Bình ở ngày bế mạc của giải (Huế nghỉ vòng cuối cùng). Dẫu vậy, Nguyễn Đăng Khoa cùng đồng đội vẫn còn hy vọng để bám víu.

Cũng từ đây, áp lực phải đánh bại Long An đối với Huế là rất lớn. Được thi đấu tại sân Tự Do, nhưng chưa hẳn đây đã là lợi thế với thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng. Bởi toàn đội vẫn chưa giành được chiến thắng nào từ đầu giải, đỉnh điểm là hai thất bại ở trận “chung kết ngược” với Đồng Nai và Hòa Bình. Điều này mang đến những nỗi lo cho người hâm mộ Huế. Khó khăn thêm chồng chất khi đội chủ nhà không có tiền vệ sáng tạo Hoàng Quang Dũng ở cuộc tiếp đón Long An vì án treo giò.

Tuyển thủ U19 Việt Nam Hoàng Quang Dũng (áo trắng, Huế) vắng mặt ở trận "chung kết ngược" với Long An.

Với Long An, một kết quả hòa trên sân Tự Do không khác gì chiến thắng, bởi thầy trò HLV Trịnh Duy Quang còn trong tay 2 trận so với 1 của Huế. Đội khách đã có mặt tại địa điểm thi đấu trước hai ngày để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. HLV Trịnh Duy Quang sẽ có đội hình tốt nhất ở hệ thống phòng ngự, chờ Huế nôn nóng tìm kiếm bàn thắng để tung đòn phản công.

Trong thế chân tường, giới mộ điệu muốn thấy được sức phản kháng từ Huế. 11 năm đã qua, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Dũng luôn được ví như “ông vua hạng Nhất”. Không ai khác, chính ông Dũng trở thành điểm tựa để các học trò mới 19, 20 tuổi nhìn vào thầy mà thi đấu trong cơ hội được xem cuối cùng. Lượt đi, Huế từng ngược dòng thắng đội chủ nhà Long An với tỷ số 2-1. Đấy chính là cơ sở để các cầu thủ Huế động viên nhau vượt vũ môn.

Lịch thi đấu vòng 20 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025: Ngày 24-5, 15g30: Huế - Long An Ngày 24-5, 16g00: Đồng Tháp - PVF Ngày 24-5, 17g00: Khánh Hòa - Bà Rịa-Vũng Tàu Ngày 25-5, 16g00: Đồng Nai - Ninh Bình Ngày 25-5, 18g00: Đội Trẻ TPHCM - Hòa Bình

HỮU THÀNH