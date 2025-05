Bàn gỡ hòa ở phút 90+5 giúp Huế giữ lại hy vọng trụ hạng

Huế có trận hòa đầy quý giá trên sân nhà của BR-VT. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Huế đến thi đấu tại sân Bà Rịa của Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) với sức ép rất lớn, bởi nếu đón nhận thêm một thất bại, đội bóng đến từ Cố đô gần như sẽ giương cờ trắng trong cuộc đua trụ hạng với hai đội xếp trên là Hòa Bình và Long An.

Khó khăn càng chồng chất với thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng khi để Tô Phương Thịnh ghi bàn mở tỷ số cho BR-VT ở phút 33. Lúc này, các cầu thủ Huế không còn gì để mất nên đã đẩy cao đội hình tấn công. Cùng với việc BR-VT bất ngờ chơi chùng xuống trong hiệp 2, đội khách đã có những đợt triển khai bóng nguy hiểm.

Trong đợt tấn công được xem là cuối cùng ở phút 90+5, Huế đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Đăng Khoa chớp thời cơ bằng pha dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Nguyễn Tân.

Trận hòa quý giá tại sân Bà Rịa giúp Huế có 12 điểm, vẫn duy trì khoảng cách ít hơn 2 và 3 điểm so với hai đội xếp trên là Long An và Hòa Bình. Ở vòng tới, đội bóng Cố đô sẽ trở về sân nhà Tự Do để tiếp đón chính Long An trong trận cầu được xem là “chung kết ngược” của mùa giải. Tuy nhiên, Huế sẽ đối diện với áp lực phải thắng lớn hơn khi đã thi đấu nhiều hơn Long An một trận, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ khép lại.

Trong trận đấu cùng giờ, Long An bị đội khách Khánh Hòa cầm hòa với tỷ số 1-1. Vũ Minh Hiếu đưa đội chủ nhà dẫn trước ở phút 16, nhưng hai phút sau, Nguyễn Đoàn Duy Anh đã lập công, mang về 1 điểm cho đội bóng đến từ phố Biển. Kết quả này giúp Khánh Hòa vươn lên xếp thứ 6 với 18 điểm, gần như đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Kết quả vòng 19 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025: Ninh Bình 3-0 Trẻ TPHCM Hòa Bình 2-2 Đồng Nai PVF 0-0 Bình Phước Long An 1-1 Khánh Hòa BR-VT 1-1 Huế

