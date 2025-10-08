CLB nữ TPHCM I chưa thể sớm lên ngôi ở Giải VĐQG 2025

Việc để Than KSVN cầm hòa không bàn thắng ở vòng 9 khiến CLB nữ TPHCM I chưa thể lên ngôi vô địch sớm tại Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

CLB nữ TPHCM I (áo vàng) chưa thể lên ngôi vô địch sớm. ẢNH: TÂM HÀ

Khoảng cách 4 điểm với hai đối thủ bám đuổi trực tiếp là Than KSVN và Hà Nội giúp CLB nữ TPHCM I giữ lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, trước thử thách mang tên Than KSVN diễn ra chiều 8-10, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã trải qua trận đấu nhiều khó khăn hơn dự kiến. Đội bóng vùng mỏ nhập cuộc tự tin, chơi chặt chẽ và liên tục pressing khiến CLB nữ TPHCM I không thể triển khai lối chơi tấn công quen thuộc.

Trong hiệp 1, dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhà đương kim vô địch vẫn bế tắc trong các pha dứt điểm. Ở chiều ngược lại, Than KSVN cũng có vài cơ hội phản công nhưng chưa đủ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, CLB nữ TPHCM I chủ động dâng cao, tạo áp lực lớn nhằm tìm bàn thắng quyết định. Thế nhưng, các chân sút của họ lại thiếu sự chính xác và đôi khi cả may mắn để khai thông thế bế tắc. Than KSVN kiên cường phòng ngự, đồng thời vẫn khiến khung thành đối phương chao đảo bằng những pha phản công tốc độ. Kết quả hòa 0-0 chung cuộc khiến CLB nữ TPHCM I lỡ cơ hội nâng cúp sớm và trao quyền nuôi hy vọng cho Hà Nội ở chặng nước rút.

Hà Nam (áo đỏ) tiếp tục lún sâu. ẢNH: TÂM HÀ

Ở trận đấu cùng ngày, Thái Nguyên T&T cho thấy quyết tâm lớn khi đối đầu Hà Nam đang trong giai đoạn sa sút. Đội bóng xứ chè tận dụng sự vắng mặt của loạt trụ cột bên phía đối thủ như Tuyết Dung hay Trần Thị Duyên để áp đặt thế trận. Phút 34, Đỗ Thị Thúy Nga mở tỷ số, đưa Thái Nguyên T&T dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ.

Hiệp 2 chứng kiến sự áp đảo của đội chủ nhà. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, họ có thêm bàn thắng ở phút 89 do công Lò Thị Hoài, trước khi Nguyễn Thị Bích Thùy ấn định chiến thắng 3-0 trong thời gian bù giờ. Kết quả này giúp Thái Nguyên T&T tiếp tục bám đuổi nhóm đầu, trong khi Hà Nam lún sâu vào khủng hoảng.

Trận đấu còn lại của vòng 9 sẽ là cuộc đối đầu giữa Hà Nội với CLB nữ TPHCM II. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 9-10 trên sân Thanh Trì.

HƯƠNG NGUYỄN