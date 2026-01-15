CLB nữ TPHCM đến CHDCND Triều Tiên thi đấu tứ kết châu Á

CLB nữ TPHCM sẽ đến CHDCND Triều Tiên thi đấu vòng tứ kết Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026 với Naegohyang FC.

Chiều 15-1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng tứ kết Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026. Lá thăm may rủi đưa CLB nữ TPHCM đến CHDCND Triều Tiên làm khách của đội chủ nhà Naegohyang FC. Cuộc so tài diễn ra theo thể thức một trận duy nhất, dự kiến vào ngày 28 hoặc 29-3.

Theo quy định của AFC, các đội thuộc nhóm hạt giống số 1 được quyền thi đấu trên sân nhà tại vòng tứ kết. Do có hiệu số bàn thắng/bại thấp hơn Naegohyang FC ở vòng bảng, CLB nữ TPHCM nằm trong nhóm hạt giống số 2 và phải làm khách. Điều này đồng nghĩa cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi sẽ đối diện với chuyến hành quân được dự báo đầy khó khăn về điều kiện thi đấu cũng như áp lực sân khách, nhưng đồng thời mở ra cơ hội để đại diện Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh ở đấu trường châu lục.

Trước đó, sau khi vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026, CLB nữ TPHCM đã xuất sắc giành ngôi nhì bảng A, qua đó lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất châu Á. Đây là thành tích đáng ghi nhận, tiếp nối dấu ấn mà đội bóng nữ số một Việt Nam đã tạo ra ở đấu trường châu lục vào năm ngoái khi lọt đến vòng bán kết.

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026

Còn về phía Naegohyang FC, đối thủ đang thể hiện phong độ rất ấn tượng từ vòng sơ loại. Đội bóng của CHDCND Triều Tiên ghi đến 23 bàn thắng vào lưới các đội Master FC (Lào), RTC FC (Bhutan) và Kaohsiung Attackers (Đài Bắc Trung Hoa) để giành vé vào vòng bảng. Tại đây, Naegohyang kết thúc bảng C ở vị trí nhì bảng với chiến thắng 3-0 trước ISPE WFC (Myanmar), qua đó góp mặt trong tốp 8. Đáng chú ý, đội bóng này từng đánh bại Suwon FC (Hàn Quốc) với tỷ số 3-0.

Vòng đấu loại tại Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026 quy tụ tám đội bóng xuất sắc nhất, trong đó có đương kim vô địch Wuhan Jiangda (Trung Quốc) và á quân Melbourne City FC (Australia). Ngoài ra, Suwon FC (Hàn Quốc), Stallion Laguna FC (Philippines), PFC Nasaf (Uzbekistan) và chính Naegohyang FC cũng lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, từ đó cho thấy sức cạnh tranh ngày càng quyết liệt của bóng đá nữ châu Á.

Bốn đội thắng ở trận tứ kết sẽ giành quyền vào vòng bán kết. Tại đây, các đội thi đấu tập trung cho đến trận chung kết, diễn ra từ 20 đến 23-5 để tìm ra nhà vô địch.

HỮU THÀNH