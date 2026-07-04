CLB Công an TPHCM thay cả 4 ngoại binh, Ninh Bình đón hậu vệ Hồ Tấn Tài

Ngày 4-7, CLB Công an TPHCM đã chính thức thông báo trên trang chủ của CLB về việc chia tay đồng loạt 4 ngoại binh Peter, Raphael, Endrick và Matheus vốn đồng hành cùng với đội ở mùa bóng 2025-2026. Trong khi đó Ninh Bình cũng thông báo bản hợp đồng nội binh đầu tiên trước mùa bóng mới.

Matheus (4) và Rafael trong đội hình Công an TPHCM ở mùa bóng 2025-2026. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Diễn biến đáng chú ý nhất là ở CLB Công an TPHCM khi quyết định thay mới ngoại binh trước mùa bóng 2026-2027, mùa bóng mà đội bóng này sẽ thi đấu trên 3 mặt trận là V-League, Cúp Quốc gia và Cúp C1 Đông Nam Á. Thi đấu dàn trải nhiều giải đấu, việc chuẩn bị lực lượng hùng hậu, có chiều sâu sẽ là bài toán hóc búa cho HLV Phùng Thanh Phương.

Từ người đóng thế trở thành người hùng khi đem danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia 2025-2026, HLV Phùng Thanh Phương đã sớm lên kế hoạch nhân sự cho mùa bóng mới. Tháng 7 và 8 cũng là giai đoạn mà các đội tăng tốc trong chiến dịch “săn” cầu thủ cũng như tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Hồ Tấn Tài chính thức gia nhập Ninh Bình ở mùa bóng 2026-2027.

Trong khi đó ở Ninh Bình, HLV Chu Đình Nghiêm cũng đón nhận những tân binh đầu tiên sau mùa bóng 2025-2026, mùa bóng mà họ không thành công ở mục tiêu “săn” Cúp Quốc gia cũng như V-League. Sau khi đón hai tân binh người Brazil là trung vệ Lucas Turci và tiền vệ Marciel Silva, ngày 4-7, Ninh Bình chính thức công bố hậu vệ biên Hồ Tấn Tài chính thức gia nhập đội bóng Cố đô.

Tấn Tài vốn là cái tên quen thuộc ở đội tuyển Việt Nam trước đây, nhưng chấn thương từ ASEAN Cup 2024 đã buộc vệ vệ này mất gần 1 năm để điều trị trước khi trở lại đội hình Becamex TPHCM vào nửa cuối mùa bóng 2025-2026. Đáng chú ý là hậu vệ 29 tuổi này thi đấu khá nhiều CLB chỉ trong thời gian ngắn, từ Bình Định vào Becamex Bình Dương năm 2018, sau đó về lại Bình Định năm 2021, đến Công An Hà Nội năm 2023, rồi về lại Becamex TPHCM năm 2024 và nay chuyển sang Ninh Bình.

QUỐC CƯỜNG