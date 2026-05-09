CLB Công an TPHCM kỳ vọng giải ‘cơn khát’ điểm trên sân nhà

Phong độ thiếu ổn định của CLB Công an TPHCM trong thời gian qua đã làm cho họ lùi xa giấc mơ top 3, và hệ quả tiếp theo là HLV Huỳnh Đức rút lui sau vòng 21. Điều đó đã để lại khoảng trống không nhỏ trong khu kỹ thuật của đội bóng này từ vòng 22 LPBank V-League.

Cuộc so tài ở trận lượt đi trên sân Vinh mà Công an TPHCM đã giành chiến thắng 3-2. Ảnh: PVF

Trợ lý Phùng Thanh Phương tạm thay thế cầm sa bàn từ vòng 22 ở cuộc tiếp đón SLNA vào ngày 10-5 với nhiệm vụ là phải thắng để kết thúc sự sa sút hiện nay. Thuận lợi của ông Phùng Thanh Phương khi vốn là trợ lý của HLV Lê Huỳnh Đức từ đầu mùa và cũng từng dẫn dắt đội bóng này trước khi chuyển đổi tên gọi từ CLB TPHCM. Ngoài ra, Công an TPHCM cũng đã an toàn trụ hạng nên không gặp quá nhiều áp lực tâm lý ở cuộc so tài này.

Thực lực của đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn so với đội bóng xứ Nghệ với những nhân tố nổi bật trên các tuyến. Điều mà ông Phương cần làm trong lúc này là khơi dậy tinh thần thi đấu của các cầu thủ để “kéo” điểm thật tốt ở chặng đường còn lại, chí ít cũng đứng ở top nửa đầu bảng xếp hạng chung cuộc.

Như những mùa bóng trước, SLNA vẫn trong giai đoạn… chờ thời với mục tiêu trụ hạng được xây dựng bởi dàn cầu thủ trẻ do mình đào tạo. Mùa này với sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn đã dần đi vào ổn định ở lối chơi, và với điểm số hiện nay đội bóng xứ Nghệ cũng đến gần với việc tham dự V-League mùa tới.

Phong độ sa sút trong thời gian qua, Công an TPHCM đã không còn hy vọng tranh huy chương mùa này

Xét tương quan lực lượng thì đội chủ nhà có phần trội hơn, và dù đã trụ hạng nhưng vẫn còn nhiệm vụ sớm kết thúc giai đoạn sa sút, phong độ thất thường trong thời gian qua để lấy lại hình ảnh. Phải thắng là mục tiêu mà HLV Phùng Thanh Phương cùng các cầu thủ Công an TPHCM quyết đạt được,

Trận này đội chủ có đầy đủ lực lượng, trong khi SLNA vắng thủ môn Văn Bình. Tình hình càng có lợi cho Công an TPHCM ở mục tiêu giành 3 điểm, thậm chí là cơ hội cho Tiến Linh tìm lại cảm giác ghi bàn vốn đã lùi xa với chân sút này từ rất lâu.

Dự đoán: 2-0

QUỐC CƯỜNG