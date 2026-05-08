Giành 3 điểm quý giá trước Becamex TPHCM, Đà Nẵng thoát khỏi vị trí cuối bảng

Cuộc đua trụ hạng càng về cuối tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi Đà Nẵng giành chiến thắng 2-0 trước Becamex TPHCM vào tối 8-5 trong trận đấu sớm của vòng 22 LPBank V-League. Kết quả đã hâm nóng cuộc so tài giữa HA.GL và PVF trong trận đấu muộn của vòng này khi PVF tạm rơi xuống vị trí cuối bảng.

Đà Nẵng giành 3 điểm quý giá ở vòng 22. Ảnh: SHBĐN

Không xa lạ gì nhau và cùng hướng đến mục tiêu chiến thắng nhằm cải thiện thứ hạng, hai đội đã nhập cuộc rất nhanh với lối chơi tấn công. Đội khách sớm tạo những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Toản. Đáng chú ý là pha bứt tốc và tung cú sút căng của Vĩ Hào ở phút 15 nhưng bóng đi chệch khung thành.

Vào thời điểm thế trận đang cân bằng, đội chủ nhà bất ngờ ghi bàn vượt lên dẫn trước vào phút 28 bởi bàn thắng của Nguyên Hoàng. Tình huống có phần khá nhạy cảm nhưng trợ lý trọng tài đã ra dấu xác định bàn thắng hợp lệ cho Đà Nẵng. Lên tinh thần sau bàn thắng, đội bóng sông Hàn càng thi đấu khởi sắc hơn. Trong khi đó hậu vệ kỳ cựu Ngọc Hải đã chỉ huy hàng phòng ngự khá hiệu quả khi đánh chặn nhiều pha tấn công của đội khách.

Becamex TPHCM tiếp tục tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm bên phần sân đội chủ nhà, chủ yếu các pha lên bóng dựa vào sự năng động của tuyển thủ U23 Bùi Vĩ Hào. Dù vậy, những nỗ lực của đội bóng đất Thủ thêm khó khi ngoại binh Makaric ghi bàn nhân đôi cách biệt vào phút bù giờ (45+3).

Trận thắng giúp Đà Nẵng tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng

Tiếp tục cố gắng dâng cao đội hình tìm bàn gỡ từ đầu hiệp hai, nhưng hàng công của đội bóng đất Thủ thiếu sự mạnh mẽ, bất ngờ nên không đủ gây nguy hiểm cho hàng phòng ngự chắc chắc của Đà Nẵng. Năng động nhất vẫn là Vĩ Hào, mũi nhọn được xem là thi đấu đúng phong độ và bén nhất trên hàng công của Becamex TPHCM, nhưng tình thế không thay đổi.

Với kết quả trên, Đà Nẵng đạt 16 điểm hoán đổi vị trí với PVF, đẩy đội này xuống cuối bảng và tạm thu hẹp khoảng cách với Becamex TPHCM chỉ còn 5 điểm. Diễn biến trên càng hâm nóng cho cuộc so tài giữa HA.GL và PVF vào ngày 10-5 khi mà cả hai đội, kể cả HA.GL chưa an tâm trong mục tiêu trụ hạng.

QUỐC CƯỜNG