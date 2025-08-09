Thắng đội chủ nhà Nam Định với tỷ số 3-2 ngay trên sân Thiên Trường vào tối 9-8, CLB CAHN lần đầu đoạt Siêu cúp Quốc gia cũng như có sự khởi đầu thuận lợi đầu mùa bóng 2025-2026.

CAHN vô địch sau chiến thắng ngay tại "chảo lửa" Thiên Trường. Ảnh: MINH HOÀNG

Cả hai đội đều tung lực lượng mạnh nhất ở đội hình xuất phát nhằm hướng đến mục tiêu giành Cúp vô địch. Nam Định sử dụng 3 ngoại binh Caio, Brenner và Romulo; trong khi đó lực lượng của CAHN dồi dào hơn ngoài 3 ngoại binh Vitao, Leo Artur và Alan họ còn có 3 cầu thủ Việt kiều Nguyễn Filip. Adou Minh và Quang Vinh.

Đội khách có phần trội hơn về lực lượng, nhưng Nam Định với ưu thế đá sân nhà đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công ăn miếng trả miếng. Tiền đạo đôi bên liên tục làm nóng vòng 16m50 của đối phương, buộc các thủ môn phải làm việc vất vả.

Phút 38, đội khách bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ pha xử lý bóng tinh tế của Alan. Nhận bóng từ đường chuyền của Thanh Long, Alan khéo léo gặt bóng qua thủ môn Nguyên Mạnh trước khi đưa bóng vào khung thành trống.

Sang đầu hiệp hai, đôi bên đều có điều chỉnh lực lượng. Ở phía đội chủ nhà, tiền đạo Hudlin có chiều cao 2m06 vào sân thay Caio. Chưa đầy 1 phút khi vào sân, Hudlin đã làm khán đài sân Thiên Trường bùng nổ với bàn gỡ 1-1 từ cú đánh đầu hiểm hóc trong vòng 16m50.

Hudlin lập cú đúp nhưng không cứu vãn được trận thua của đội bóng thành Nam. Ảnh: Nam Định FC

Kịch tính càng được đẩy cao ở cuối trận. Phút 74, VAR đã cứu cho đội chủ nhà tình huống phạt 11m khi trọng tài Xuân Hùng ban đầu chỉ tay vào chấm phạt 11m, nhưng sau đó rút lại khi xác định Văn Kiên không để bóng chạm tay. Trận đấu được cộng thêm 10 phút cũng bởi việc check VAR trên làm gián đoạn trận đấu khá lâu.

Phút 90+2, Nam Định bỏ lỡ cơ hội vươn lên khi Kevin Phạm Ba sút hỏng trong tình huống đối mặt Nguyễn Filip. Ngay sau đó, đội chủ nhà đã trả giá với bàn nâng tỷ số 2-1 của CAHN do công của Artur. Mất tập trung sau bàn thua, 5 phút sau đó khung thành Nam Định lại một lần nữa bị “bắn hạ” từ pha ghi bàn của Đình Bắc.

Những nỗ lực của đội chủ nhà cũng chỉ ghi được thêm 1 bàn vào cuối trận từ chấm phạt 11m của Hudlin. Thắng trận này, CAHN giành Cúp vô địch cùng tiền thưởng 300 triệu đồng; trong khi đó dù thua trận nhưng Nam Định cũng nhận được 200 triệu đồng.

CAO TƯỜNG