Chú vịt mặc áo đấu Mexico gây sốt mạng xã hội

Trong ngày khai mạc World Cup, khi những bàn thắng của Quinones và Jimenez giúp Mexico đánh bại Nam Phi, một ngôi sao bất ngờ đã xuất hiện và cướp đi ánh đèn sân khấu. Đó không phải một cầu thủ, mà là một chú vịt trời hai tuổi tên Merlin, diện chiếc áo đấu và tất của đội tuyển Mexico, sải bước giữa dòng người cuồng nhiệt trên phố Mexico City.

“Merlin” – linh vật bất đắc dĩ và câu chuyện tình yêu bóng đá bình dị

Hình ảnh Merlin – chú vịt với bộ lông trắng muốt, khoác lên mình màu áo xanh lá đặc trưng của “El Tri” (biệt danh Mexico) – nhanh chóng lan truyền với hàng triệu lượt xem. “Chúng tôi muốn thấy Merlin trên khán đài sân vận động”, một người dùng Twitter viết. “Chú vịt này đã là bảo vật quốc gia rồi”, một người khác bình luận. Trên các nền tảng mạng xã hội, Merlin được ví như “linh vật chính thức không chính thức” của World Cup 2026, thậm chí còn hot hơn cả mascot chính thức của FIFA.

Nhưng với Carla Gomez – chủ nhân của Merlin – danh tiếng đến bất ngờ. Merlin vốn là một nhân vật quen thuộc ở các khu chợ và sự kiện tại trung tâm thành phố Mexico. Hàng tuần, Carla cùng cậu con trai Cristian bán nước giải khát từ một chiếc xe nhỏ, và Merlin luôn kề cận. “Chúng tôi không thích để cậu ấy ở nhà một mình. Cậu ấy là em bé của chúng tôi”, Carla nói với phóng viên. “Cậu ấy là em bé, và giờ là một thần tượng”.

Merlin dường như có một mối liên kết đặc biệt với Cristian. Đó là món quà cho cậu bé, và từ đó trở thành người bạn đồng hành không thể tách rời, cùng nhau đi qua những địa danh nổi tiếng nhất thủ đô: Alameda Central, Nhà hát Palace of Fine Arts, hay quảng trường Zocalo. Dù mưa hay nắng, Merlin vẫn đi bên cạnh xe đẩy của Carla, thu hút những tiếng reo vui và vô số yêu cầu chụp ảnh từ người qua đường.

“Merlin từng nổi tiếng vì bán nước đóng chai”, Carla cười nhớ lại. “Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng cậu ấy lại trở nên nổi tiếng đến thế”.

Sự nổi tiếng của Merlin đặt ra một câu hỏi thú vị về không khí bóng đá tại Mexico. Trong khi các cuộc biểu tình của giáo viên và những lo ngại về an ninh làm lu mờ không khí lễ hội trước thềm giải đấu, thì hình ảnh một chú vịt mặc áo đấu đang làm dịu đi những căng thẳng. Nó nhắc nhở mọi người rằng, đằng sau tất cả những tranh cãi về giá vé hay chính trị, bóng đá vẫn có sức mạnh kỳ diệu để kết nối con người.

Và Merlin, với chiếc áo đấu của Mexico, đã trở thành biểu tượng của tình yêu bóng đá bình dị và thuần khiết nhất. Một chú vịt đi bán nước giữa lòng Mexico City, bỗng một ngày thành hiện tượng toàn cầu, chỉ vì nó mặc áo đấu và xuất hiện đúng thời điểm. Gia đình Carla hy vọng Merlin sẽ tiếp tục mang lại may mắn cho đội tuyển nước nhà. “Mexico, chúng tôi luôn sát cánh bên bạn. Và Merlin là cổ động viên số một của bạn”, Carla nói.

Trong một thế giới bóng đá ngày càng bị chi phối bởi tiền bạc và công nghệ, câu chuyện của Merlin là một món quà giản dị: một con vịt, một chiếc áo đấu, và một trái tim hồn nhiên. Biết đâu, vào một ngày nào đó, hình ảnh chú vịt diện áo đấu El Tri sẽ còn được nhắc tới nhiều hơn cả một số trận đấu tại World Cup 2026.

LONG KHANG