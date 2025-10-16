Chủ sở hữu Liverpool kỷ niệm 15 năm tiếp quản: “Công việc chưa hoàn thành”

Nhân kỷ niệm 15 năm kể từ ngày tiếp quản Liverpool, diễn ra tại Anfield vào thứ Tư, chủ sở hữu là Tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) tuyên bố “công việc của họ vẫn chưa hoàn thành” mặc dù đã đưa CLB trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh và châu Âu.

Các ông chủ thuộc Tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) vừa kỷ niệm 15 năm kể từ ngày tiếp quản Liverpool.

Dưới quyền sở hữu của người Mỹ, Liverpool đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 30 năm vào năm 2020, và thêm một chức vô địch Ngoại hạng Anh nữa vào mùa giải trước. Họ cũng ăn mừng chức vô địch Champions League thứ 6 vào năm 2019… Mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ, với những bước đi sai lầm đáng kể, bao gồm cả việc CLB tham gia một cách thiếu sáng suốt vào giải đấu ly khai European Super League, điều này đã khiến chủ sở hữu chính John W Henry phải nhanh chóng xin lỗi và thay đổi quyết định. Các lãnh đạo CLB cũng từng phải hủy bỏ việc tăng giá vé gây tranh cãi sau cuộc biểu tình của người hâm mộ…

Nhân lễ kỷ niệm thì Henry, Chủ tịch Liverpool, Tom Werner và Chủ tịch FSG, Mike Gordon cùng chia sẻ trong tuyên bố chung: “Cảm ơn các bạn đã chào đón chúng tôi, đã tin tưởng vào đội bóng qua mọi thăng trầm, đã nói với chúng tôi khi chúng tôi thất bại và đã cho thế giới thấy ý nghĩa thực sự của việc trở thành một phần của CLB bóng đá Liverpool. Hôm nay là ngày để nhìn lại với lòng biết ơn. Nhưng đó cũng là lời nhắc nhở rằng công việc của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn rất nhiều điều phía trước - nhiều thành tựu hơn nữa, nhiều chiến thắng hơn nữa, và nhiều kỷ niệm hơn nữa để cùng nhau tạo nên”.

“Ngoài sân cỏ, đã có những lúc chúng tôi mắc sai lầm”, bộ 3 quản lý chia sẻ thêm. “Chúng tôi biết điều đó và đã rút kinh nghiệm từ đó. Mọi quyết định của chúng tôi đều được đưa ra với lợi ích lâu dài và tốt đẹp nhất của câu lạc bộ làm trọng tâm trong suy nghĩ”.

HLV Arne Slot vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 20 chia sẻ kỷ lục với Man.United ở mùa giải trước.

Dưới sự quản lý của FSG, cơ sở hạ tầng tại Anfield đã được đầu tư đáng kể và một sân tập mới đã được xây dựng. Nhưng thành tích nổi bật nhất của họ là trên sân cỏ, với chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 20, chia sẻ kỷ lục với Man.United ở mùa giải trước. “Ngay từ đầu, mục tiêu chính của chúng tôi rất đơn giản: mang thành công trở lại Anfield và đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định lâu dài cho câu lạc bộ vĩ đại này”, các chủ sở hữu chia sẻ. “Chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm của những người quản lý, và chúng tôi đã cố gắng thực hiện điều đó mỗi ngày”.

Khẳng định cho tham vọng đó là quyết định chi gần 500 triệu bảng - 2 lần thiết lập kỷ lục chuyển nhượng tại Anh, đầu tiên là Florian Wirtz với mức phí 116,5 triệu bảng và sau đó Alexander Isak đến từ Newcastle với mức phí 125 triệu bảng - trong mùa hè vừa qua. Bất chấp sa sút gần đây, lần đầu tiên họ thua 2 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh dưới quyền HLV Arne Slot, Liverpool vẫn đang xếp nhì bảng và chỉ kém 1 điểm so với ngôi đầu của Arsenal sau 7 vòng đấu.

PHI SƠN