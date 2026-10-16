Chủ nhà Saudi Arabia trấn an về Asian Cup 2027

Ban tổ chức địa phương (LOC) vừa lên tiếng khẳng định công tác chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất châu lục vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch, bất chấp những lo ngại gia tăng về tình hình an ninh tại Saudi Arabia trong thời gian gần đây.

Ảnh: AFC

Trước những lo ngại về an ninh khu vực, đặc biệt sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Riyadh, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa từng đề cập khả năng lùi Asian Cup sang năm 2028. Một số sự kiện thể thao tại Saudi Arabia, như giải quần vợt biểu diễn Six Kings Slam và FIFAe Finals 2026, cũng phải điều chỉnh lịch hoặc tạm hoãn.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, Ban tổ chức địa phương (LOC) khẳng định Asian Cup 2027 vẫn diễn ra từ ngày 7-1 đến 5-2-2027 như kế hoạch. LOC cho biết công tác chuẩn bị, từ địa điểm thi đấu, hạ tầng đến các dịch vụ hỗ trợ, đều đang được triển khai đúng tiến độ. Ban tổ chức đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình an ninh để bảo đảm an toàn cho giải đấu.

Các sân dự kiến tổ chức Asian Cup 2027

Lần đầu đăng cai Asian Cup, Saudi Arabia đang đầu tư mạnh vào hệ thống sân vận động tại Riyadh, Jeddah và Khobar, đồng thời chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ World Cup 2034. Đáng chú ý, sân Aramco tại Khobar đang trong giai đoạn hoàn thiện; sân King Fahd ở Riyadh được nâng cấp toàn diện, dự kiến có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi. Trong khi đó, sân King Abdullah Sports City tại Jeddah đã đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức sự kiện quốc tế.

Ngoài các sân thi đấu, Saudi Arabia còn phát triển hệ thống trung tâm huấn luyện, giao thông kết nối và cơ sở lưu trú phục vụ các đội tuyển, quan chức và người hâm mộ. Bất chấp những lo ngại về an ninh, nước chủ nhà khẳng định quyết tâm hoàn tất công tác chuẩn bị đúng hạn, giữ nguyên kế hoạch tổ chức Asian Cup 2027.

LONG KHANG