AFC tính khả năng Asian Cup 2027 dời sang năm 2028

Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết khả năng Asian Cup 2027 sẽ được dời sang năm 2028 do những lo ngại về vấn đề an ninh.

Đội tuyển Việt Nam đã lên kế hoạch chi tiết chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Ảnh: ANH KHOA

Tình hình an ninh liên quan đến Vòng chung kết Asian Cup 2027 ở nước chủ nhà Saudi Arabia đang được AFC theo dõi sát sao và sẽ sớm có thông báo chính thức.

Trong phát biểu mới đây bên lề phiên họp Hội đồng FIFA, ông AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết: “Chúng tôi có thể chờ đến cuối tháng 11. Tình hình trong khu vực có thể thay đổi rất nhanh theo hướng tốt hơn hoặc xấu đi. Chúng tôi cần theo dõi diễn biến".

Do tính chất của giải đấu và gần ngày khởi tranh nên AFC chưa vội đưa ra quyết trong lúc này, nhưng sẵn sàng cho khả năng dời thời gian diễn ra giải. "Nếu cần quyết định, chúng tôi sẽ làm. Trong trường hợp cấp thiết, chúng tôi có thể lùi giải một năm, là sang năm 2028. Chúng tôi đang theo dõi tình hình và hiện tại, mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch".

Thời gian qua, Saudi Arabia trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều giải đấu khu vực châu Á. Vòng chung kết Asian Cup 2027 cũng là giải lớn nhất trong khu vực mà Saudi Arabia lần đầu tiên đóng vai trò chủ nhà, dự kiến khai mạc ngày 7-1-2027.

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam dự kiến có 4 trận giao hữu trước thềm Asian Cup 2027. Ảnh: ANH KHOA

Hiện tại các đội có tên ở vòng chung kết đã vào giai đoạn cuối của đợt chuẩn bị. Trong đó đội tuyển Việt Nam cũng lên kế hoạch tập huấn từ nay đến ngày di chuyển sang Saudi Arabia với 4 trận đấu giao hữu cùng Đài Loan (TQ), Kyrgyzstan, Nhật Bản và Qatar.

Nhưng tình hình an ninh hiện tại ở Saudi Arabia gần đây làm AFC lo ngại sau một loạt vụ tấn công nhằm vào một số địa điểm, trong đó có vụ tập kích sân bay quốc tế tại Riyadh hôm 10-10. Một số trận đấu tại giải VĐQG nước này cũng tạm hoãn. Cùng một số giải thể thao khác cũng bị gián đoạn.

QUỐC CƯỜNG