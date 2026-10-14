Bất ổn an ninh tại Saudi Arabia phủ bóng Asian Cup 2027

Loạt vụ tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào Sân bay Quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh những ngày qua đã đẩy hàng loạt giải đấu lớn ở Saudi Arabia trước nguy cơ bị hoãn, hủy hoặc buộc phải chuyển địa điểm thi đấu.

Làn sóng đầu tư hàng tỷ USD của Saudi Arabia nhằm biến quốc gia vùng Vịnh này thành "thủ phủ thể thao toàn cầu" đang phải đối mặt với bài kiểm tra thực tế khốc liệt nhất.

Asian Cup bị đặt dấu hỏi

Cuộc tập kích nghiêm trọng vào sân bay quốc tế Riyadh đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, buộc hoạt động bay tại đây phải tạm đình chỉ. Ngay lập tức, chính phủ nhiều nước như Mỹ, Australia, Hàn Quốc đã nâng cảnh báo du lịch đối với Saudi Arabia lên Cấp độ 3 ("Khuyến cáo không đến/Khuyến cáo rời đi").

Tác động trực tiếp đã nhanh chóng lan sang lĩnh vực thể thao. Trận đấu tại giải AFC Champions League Elite giữa Al-Nassr (đội bóng của Ronaldo) và Neftchi tại Riyadh đã phải hoãn lại 1 tiếng do cảnh báo an ninh khẩn cấp từ cơ quan phòng vệ dân sự sau khi một tên lửa bị đánh chặn ngay trên bầu trời thủ đô. Sự cố này chỉ là khởi đầu cho một chuỗi lo ngại dây chuyền.

Tâm điểm của sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Vòng chung kết Asian Cup 2027 - giải đấu danh giá nhất châu lục dự kiến diễn ra từ ngày 7-1 đến 5-2-2027 với sự tham dự của 24 đội tuyển (bao gồm Việt Nam). Riyadh là trung tâm thi đấu chính với nhiều sân vận động lớn như King Fahd Sports City hay Kingdom Arena.

Liên đoàn Bóng đá Australia và Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Quốc tế (FIFPRO) đã đồng loạt lên tiếng khẳng định an toàn của cầu thủ, người hâm mộ là ưu tiên tối thượng. Tại Hàn Quốc, truyền thông cho biết Liên đoàn Bóng đá nước này (KFA) đang tính đến kịch bản xấu nhất là yêu cầu chuyển địa điểm thi đấu bảng E (nơi có sự góp mặt của Việt Nam, Hàn Quốc, UAE, Yemen) hoặc thậm chí xem xét khả năng rút lui nếu an ninh không được đảm bảo.

Theo các nguồn tin từ truyền thông khu vực và tờ Chosun (Hàn Quốc), Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cùng Ban tổ chức đang cân nhắc hai kịch bản chính cho Asian Cup 2027:

Lùi thời điểm tổ chức 12 tháng (sang tháng 1-2028): Đây được coi là phương án khả dĩ để chờ tình hình địa chính trị ổn định, tránh rủi ro an ninh cho 24 đội bóng và hàng chục ngàn cổ động viên quốc tế.

Chuyển địa điểm thi đấu sang quốc gia trung lập: Chuyển một phần hoặc toàn bộ giải đấu sang các quốc gia vùng Vịnh có hạ tầng sẵn sàng như Qatar hoặc UAE.

Quyết định chính thức từ AFC dự kiến sẽ được đưa ra vào giữa tháng 11-2026 sau khi rà soát toàn diện báo cáo đánh giá rủi ro.

Những sự kiện thể thao nào đối mặt nguy cơ hoãn, hủy?

Không chỉ bóng đá, lịch trình thể thao dày đặc của Saudi Arabia trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027 đang đứng trước làn sóng điều chỉnh quy mô lớn:

Môn Golf (Asian Tour & LIV Golf): Giải đấu chốt mùa giải PIF Saudi International dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 21-11-2026 tại Riyadh Golf Club đang trong tình trạng "giám sát đặc biệt". Ban tổ chức Asian Tour khẳng định đang thảo luận ráo riết với đối tác Golf Saudi và không loại trừ khả năng dời lịch hoặc hủy giải để bảo vệ các tay golf quốc tế.

Các trận giao hữu và đợt tập huấn quốc tế: Nhiều đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ châu Âu có kế hoạch di chuyển đến Saudi Arabia tránh đông vào tháng 11 và tháng 12-2026 nhiều khả năng sẽ hủy tour hoặc chuyển sang Dubai (UAE) và Doha (Qatar).

Đua xe đường trường và chặng F1: Các chặng đua mạo hiểm thuộc World Rally Championship (WRC) và chặng F1 Jeddah Grand Prix đang bị giới chức quản lý thể thao tốc độ đưa vào danh sách đánh giá rủi ro đặc biệt. Những đợt chạy thử và sự kiện bên lề tại Riyadh nguy cơ cao sẽ bị cắt giảm hoặc hoãn lại.

Quyền anh đỉnh cao: Dù các nhà tổ chức sự kiện thương mại ngắn hạn (như trận tranh đai thế giới của Canelo Alvarez) tuyên bố vẫn giữ nguyên lịch trình cuối tháng 10, công tác hậu cần và bảo vệ an ninh cho các tay đấm sẽ phải thắt chặt ở mức tối đa.

Saudi Arabia đã dùng thể thao như một mũi nhọn chiến lược trong kế hoạch "Tầm nhìn 2030" nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia và hướng đăng cai FIFA World Cup 2034 hay ASIAD 2031 và Olympic 2038. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cho thấy những thách thức địa chính trị có thể làm gián đoạn tham vọng này bất kỳ lúc nào.

Việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vận động viên, ban huấn luyện và du khách là điều kiện tiên quyết không thể đánh đổi. Những phán quyết trong vài tuần tới đối với Asian Cup 2027 và giải golf Asian Tour sẽ là cột mốc quyết định, định hình lại toàn bộ lịch trình thể thao khu vực Trung Đông trong giai đoạn kế tiếp.

LONG KHANG