Christian Eriksen cuối cũng đã tìm được bến đỗ mới

Tiền vệ tài hoa 33 tuổi người Đan Mạch, Christian Eriksen đã gia nhập VfL Wolfsburg theo dạng chuyển nhượng tự do, kể từ khi chia tay Man.United vào cuối mùa giải vừa qua.

Eriksen và Man.United đồng ý thanh lý hợp đồng vào tháng 6 sau ba mùa giải tại Old Trafford, kể từ đó vẫn luôn tìm kiếm một CLB mới. Tiền vệ kiến ​​thiết người Đan Mạch gần đây đã tập luyện cùng Malmo ở Thụy Điển, trước khi nhận lời mời của VfL Wolfsburg và ký hợp đồng có thời hạn hai năm. Trong thời gian qua, Eriksen cũng được liên hệ với Bayer Leverkusen, đặc biệt sau khi ông thầy cũ ở đội tuyển quốc gia Kasper Hjulmand được bổ nhiệm vào cuối tuần qua.

Tuy nhiên, Wolfsburg được xem là lựa chọn không thể tốt hơn cho Eriksen, khi tại Wolfsburg, anh sẽ được sát cánh cùng các tuyển thủ Đan Mạch khác là Andreas Skov Olsen, Jonas Wind, Jesper Lindstrom và Joakim Maehle. Đây sẽ là lần đầu tiên ngôi sao người Đan Mạch chơi bóng tại Bundesliga, nối gót đồng đội cũ Harry Kane - người cũng rời Tottenham để tìm thử thách mới ở nước Đức cách đây 2 năm.

“VfL Wolfsburg là CLB đầu tiên của tôi tại Bundesliga - Tôi rất mong chờ cuộc phiêu lưu mới này. Tôi tin rằng chúng tôi có thể cùng nhau đạt được điều gì đó tại Wolfsburg. Việc có nhiều gương mặt quen thuộc từ đội tuyển quốc gia Đan Mạch trong đội hình khiến VfL trở thành một đề xuất đặc biệt hấp dẫn đối với tôi”, Eriksen, người đã ra sân 35 trận và ghi 5 bàn cùng 6 kiến tạo cho Man.United mùa giải vừa qua, chia sẻ khi ra mắt.

Eriksen gây dựng danh tiếng tại Ajax Amsterdam, trước khi chuyển đến giải Ngại hạng Anh vào năm 2013. Anh làm nên tên tuổi trong màu áo Tottenham Hotspur từ năm 2013 đến 2020. Inter Milan gia nhập Inter Milan trong năm 2020 nhưng sau biến cố ngừng tim và ngã gục trong trận mở màn của tuyển Đan Mạch tại Giải vô địch châu Âu năm 2021, sự nghiệp đỉnh cao của anh đối mặt nguy hiểm. Sau khi bình phục, nhưng vẫn phải cấy ghép một thiết bị theo dõi nhịp tim, Eriksen gia nhập Brentford vào năm 2022 trước khi đến Man.United... Eriksen đã có 310 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.

