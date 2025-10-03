Chờ Harry Kane “mở tiệc bàn thắng” tại Frankfurt

Khi Bayern Munich chạm trán Eintracht Frankfurt, không thể không chờ đợi những bàn thắng khi tiền đạo đang có phong độ cao nhất bóng đá châu Âu Harry Kane gặp một đối thủ mà mỗi trận đấu đều là một “bữa tiệc bàn thắng”.

Harry Kane đã ghi 17 bàn thắng sau 9 trận đấu cho Bayern Munich mùa giải này.

Harry Kane, người đã ghi 17 bàn thắng sau 9 trận đấu cấp CLB mùa giải này, sẽ dẫn dắt Bayern làm khách đến sân Frankfurt vào thứ Bảy tại Bundesliga. Bayern đã thắng tất cả 5 trận Bundesliga mùa này, ghi đến 22 bàn chỉ thủng lưới 3 lần. Trong khi, dù thắng hay thua, Frankfurt cho đến nay luôn mang đến những màn trình diễn hấp dẫn. Tám trận đấu trên mọi đấu trường của họ đã chứng kiến tổng cộng 47 bàn thắng được ghi - gần 6 bàn mỗi trận - và gần nhất là chiến thắng 6-4 tuần trước của Frankfurt trước M’Gladbach.

Bayern chưa thắng tại Frankfurt kể từ năm 2022, nhưng lần này có thể sẽ chứng kiến sự thay đổi. Những bàn thắng của Kane thu hút sự chú ý, nhưng đóng góp của Michael Olise cho Bayern cũng quan trọng không kém. Một bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo trong chiến thắng 5-1 của Bayern trước Pafos hôm thứ Ba đã giúp Olise duy trì chuỗi trận ghi bàn hoặc kiến ​​tạo trong mọi trận đấu tại Bundesliga và Champions League mùa này. Trong khi tiền đạo tân binh Nicolas Jackson cuối cùng đã ghi bàn trong trận đấu thứ 5 cho Bayern hôm thứ Ba - bàn thắng đầu tiên của anh kể từ khi chuyển đến từ Chelsea theo dạng cho mượn. Rõ ràng, so với dàn tấn công cực mạnh của Hùm xám, ngôi sao 19 tuổi của Frankfurt, Can Uzun - người ghi 5 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo - trở nên thật khiêm tốn.

Michael Olise ghi bàn hoặc kiến ​​tạo trong mọi trận đấu tại Bundesliga và Champions League mùa này.

Đội đang xếp thứ 2 là Borussia Dortmund hy vọng tiếp tục thăng hoa nhờ lợi thế sân nhà, nhưng đối thủ vào thứ Bảy là RB Leipzig, đội đang cạnh tranh ở vị trí thứ 3. Dortmund đang kém 2 điểm so với ngôi đầu và là đội duy nhất còn bất bại bên cạnh Bayern. Trong khi Leipzig đã hồi phục sau trận thua 0-6 trước Bayern trong ngày khai mạc và giành chiến thắng 4 trận liên tiếp kể từ đó.

Tân HLV Kasper Hjulmand chưa thua trận nào trong 5 trận đầu tiên dẫn dắt Bayer Leverkusen, nhưng đội bóng vẫn chưa tìm lại được nhịp điệu. Việc siết chặt hàng phòng ngự vốn đã để thủng lưới trong mỗi trận đấu đó có thể là chìa khóa cho trận đấu với Union Berlin vào thứ Bảy. NhưngLeverkusen sẽ vắng mặt tiền đạo Patrik Schick lần đầu tiên tại Bundesliga mùa này. Schick bị chấn thương gân kheo và đã bỏ lỡ trận hòa 1-1 với PSV Eindhoven tại Champions League hôm thứ Tư.

Cuộc khủng hoảng tại M’Gladbach, đội bóng đang xếp cuối bảng khi chưa có chiến thắng nào, tiếp tục trở nên trầm trọng. HLV tạm quyền Eugen Polanski, thay thế Gerardo Seoane bị sa thải, đang hướng đến trận đấu thứ 3 vào Chủ nhật gặp Freiburg trong tình thế vẫn chưa rõ ràng về vị trí của mình. Khi vào thứ Ba vừa qua, Giám đốc thể thao Roland Virkus đã từ chức và CLB cho biết họ sẽ giải quyết vấn đề Giám đốc trước khi bổ nhiệm HLV…

LINH SƠN