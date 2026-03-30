Chờ bộ đôi Xuân Son - Hoàng Hên “gieo sầu” lên Malaysia

Dù cục diện ở bảng F đã ngã ngũ với ngôi đầu bảng, đồng thời vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 đã sớm thuộc về đội tuyển Việt Nam, nhưng cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vẫn tạo sự chú ý khi đội bên cùng hướng đến chiến thắng để khẳng định mình.

Xuân Son quyết tâm ghi bàn vào lưới Malaysia để mừng ngày sinh nhật. Ảnh: VFF

Đội tuyển Malaysia đưa sang Việt Nam với lực lượng hùng hậu khi có đến 13 cầu thủ đa quốc gia nhằm quyết giành chiến thắng như món quà an ủi khi vòng loại khép lại. Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất từ những sai phạm trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch, dẫn đến án phạt nặng từ AFC, FIFA. Điều đó càng ảnh hưởng đến tâm lý của họ trong chuyến làm khách vào tối 31-3 tới đây. Thậm chí, HLV Peter Cklamovski còn đối diện nguy cơ trở thành cựu HLV đội tuyển Malaysia nếu không vớt vát bằng 1 kết quả tốt.

Trong tuyên bố trước trận đấu, HLV Peter Cklamovski nêu rõ: “Bây giờ, Malaysia chỉ để tâm vào những gì đội bóng có thể làm được. Các cầu thủ của tôi đều rất quyết tâm từ đầu đợt tập trung này, với mục tiêu phải đánh bại Việt Nam để quên đi nỗi buồn không qua được vòng loại Asian Cup". Ở thế không còn gì để mất, Malaysia sẽ là đối thủ đầy khó chịu, nhất là dàn cầu thủ của họ sau khi loại 7 cầu thủ vừa bị kỷ luật cũng rất đáng gờm.

Hai Long đang có phong độ tốt, sẽ là "ngòi nổ" quan trọng ở khu trung tuyến đội tuyển Việt Nam.

Tiếp đón Malaysia, HLV Kim Sang-sik cũng dàn sẵn lực lượng hùng hậu khi chào đón sự trở lại của Văn Hậu, Đình Trọng, Việt Anh để gia cố sự an toàn ở hàng phòng ngự. Hàng công đợt này không có Tiến Linh, nhưng Việt Nam sẵn sàng “họng súng 2 nòng” Hoàng Hên - Xuân Son . Ở trận gặp Bangladesh, ông Kim đã thử nghiệm một lúc bộ đôi này trên hàng công ở hiệp hai.

Dù không ghi bàn thắng nào, nhưng không loại trừ khả năng cả hai sẽ đá chính ở trận này. Hoàng Hên thi đấu khá cơ động, có thể lùi ra sau như hộ công với Hoàng Đức - Quang Hải, hai “ngòi nổ” không thể thiếu trên sa bàn của HLV Kim Sang-sik.

Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam đang sẵn sàng bộ khung tốt nhất tiếp đón Malaysia. Phong độ đang ổn định cùng tâm lý thoải mái khi đã giành vé dự Asian Cup 2027 sẽ giúp đội chủ nhà vận hành lối chơi thanh thoát hơn khi so tài cùng Malaysia. Lịch sử đối đầu giữa hai đội đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chiếm ưu thế hơn khi luôn giành chiến thắng, thậm chí trước đó từ thời của HLV Park Hang-seo.

Tính luôn trận thắng 3-0 ở lượt đi khi mà Malaysia bị xử thua, đội tuyển Việt Nam cũng đã có 4 trận thắng liên tiếp trước đó, trong đó có 2 trận thắng 3-0 vào các năm 2021 và 2022.

Trận Việt Nam - Malaysia diễn ra lúc 19 giờ ngày 31-3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Dự đoán: 2-1

QUỐC CƯỜNG