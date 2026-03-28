Lần đầu tiên giảng viên Việt Nam đứng lớp khóa học HLV bóng đá chứng chỉ C/AFC/VFF

Ngày 27-3, khóa học HLV bóng đá chứng chỉ C/AFC/VFF năm 2026 chính thức khai giảng tại Hải Phòng. Khóa học do LĐBĐ Việt Nam (VFF) phối hợp với CLB Hải Phòng tổ chức diễn ra từ 27-3 đến 8-4-2026, với sự tham gia của 24 học viên đến từ các câu lạc bộ, trung tâm bóng đá và cơ sở đào tạo thể thao trên toàn quốc.

Giảng viên Trần Duy Quang phổ biến chương trình khóa học.

Điểm nhấn của khóa học năm nay là lần đầu tiên các giảng viên Việt Nam trực tiếp đứng lớp, do hai giảng viên Trần Duy Quang và Nguyễn Lương Phúc phụ trách dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Giám đốc kỹ thuật Koshida Takeshi.

Phát biểu tại lễ khai giảng, giảng viên Trần Duy Quang khẳng định khóa học chứng chỉ C giữ vai trò nền tảng trong hệ thống đào tạo huấn luyện viên, không chỉ trang bị kiến thức kỹ – chiến thuật mà còn phát triển tư duy huấn luyện hiện đại. Giảng viên Trần Duy Quang kỳ vọng khóa học sẽ tạo môi trường học tập cởi mở, thúc đẩy trao đổi chuyên môn, qua đó giúp các học viên xây dựng giáo án phù hợp với từng nhóm cầu thủ trẻ.

Cùng quan điểm, giảng viên Nguyễn Lương Phúc bày tỏ vinh dự khi tham gia giảng dạy, đồng thời nhấn mạnh công tác đào tạo trẻ là nền tảng cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức khóa học.

Thay mặt các học viên, lớp trưởng Nguyễn Trường Huy gửi lời cảm ơn tới các đơn vị tổ chức, đồng thời cam kết nỗ lực học tập, rèn luyện để tiếp thu tối đa kiến thức, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn huấn luyện tại địa phương.

Ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo & Tổ chức thành viên – cho biết VFF đang tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên trong nước có chuyên môn và tâm huyết, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng lớn của các huấn luyện viên trên cả nước. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức cùng tinh thần cầu thị của các học viên, khóa học HLV chứng chỉ C/AFC/VFF 2026 tại Hải Phòng được kỳ vọng sẽ đạt kết quả cao, hướng tới mục tiêu 100% học viên hoàn thành chương trình, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ tại các địa phương và câu lạc bộ trên toàn quốc.

ĐOÀN NHẬT