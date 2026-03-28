Đăng cai tổ chức World Cup: Giấc mơ của bóng đá ASEAN đang thành hình

Sau khi FIFA phê duyệt giải bóng đá FIFA ASEAN Cup (sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay), nhiều chuyên gia bóng đá Đông Nam Á nhận định, đó là tín hiệu “bật đèn xanh” cho một kỳ World Cup sẽ được tổ chức bởi các quốc gia ASEAN.

Công trình sân vận động PVF đa năng với sức chứa 60.000 chỗ ngồi dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2027

Trên thực tế, cuối năm trước, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đã đề xuất thành lập một liên minh Đông Á - Đông Nam Á để đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, trong bản kế hoạch đó chỉ 4 đại diện của bóng đá Đông Nam Á được đề xuất tham gia là Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore.

Tiêu chuẩn của FIFA dành cho quốc gia đăng cai rất nghiêm ngặt, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng. Các sân vận động (SVĐ) không chỉ phải đạt sức chứa tối thiểu mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về công nghệ, an ninh, và khả năng phục vụ các sự kiện quy mô lớn. Điều này lý giải vì sao 4 quốc gia nói trên được lựa chọn. Malaysia có Bukit Jalil với sức chứa gần 90.000 chỗ ngồi - một trong những SVĐ lớn nhất châu Á. Indonesia có sân Jakarta (82.000 chỗ) và sân Gelora Bung Karno (gần 80.000 chỗ). Thái Lan có sân Rajamangala (70.000 chỗ). Singapore cũng có sân quốc gia 55.000 chỗ.

Việt Nam không có mặt trong danh sách của bản kế hoạch, đơn giản vì thời điểm năm 2025 chúng ta chưa có sân đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, “bức tranh” đang thay đổi nhanh chóng. Trong tương lai gần (giai đoạn 2027-2030), Việt Nam dự kiến sẽ sở hữu 2-3 sân bóng hàng đầu châu Á, đạt đẳng cấp thế giới. Theo các thiết kế công bố, sân vận động PVF tại Hưng Yên (60.000 chỗ) do Bộ Công an làm chủ đầu tư, khởi công tháng 10-2025, dự kiến hoàn thành tháng 3-2027. Công trình nổi bật với mái vòm đóng - mở tự động trong 12-20 phút, công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận World Cup.

Tại Hà Nội, dự án Khu đô thị thể thao Olympic quy mô hơn 9.000ha đang triển khai, với sân Trống Đồng sức chứa lên 90.000 chỗ ngồi, mái che tự động lớn nhất thế giới, dự kiến hoàn thành năm 2028. TPHCM cũng đã động thổ dự án Rạch Chiếc, với sân trung tâm có sức chứa 50.000-60.000 chỗ đạt chuẩn FIFA, lớn nhất khu vực phía Nam.

Khi “điểm nghẽn” lớn nhất của bóng đá Việt Nam đã được khai thông, liên minh Đông Á - Đông Nam Á hay Nhật Bản - ASEAN đã trở nên khả thi hơn rất nhiều trong đăng cai tổ chức World Cup. Về thời điểm, sau khi Saudi Arabia được chọn đăng cai World Cup 2034, thì chu kỳ kế tiếp đến với châu Á sẽ là World Cup 2046. Khoảng thời gian này phù hợp với Tầm nhìn phát triển bóng đá Việt Nam (2030-2045) với mục tiêu tốp 10 châu lục.

Việc World Cup được tổ chức tại khu vực kinh tế năng động này không chỉ là giấc mơ của các quốc gia Đông Nam Á mà còn của chính FIFA đối với thị trường có dân số hơn 600 triệu người và niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt.

CHU NGỌC