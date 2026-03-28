CLB nữ TPHCM dừng bước ở tứ kết AFC Champions League nữ 2025-2026

Các cầu thủ TPHCM đã không thể vượt lên chính mình trong cuộc so tài cùng đối thủ được đánh giá mạnh ở vòng tứ kết AFC Champions League nữ 2025-2026 là Naegohyang (CHDCND Triều Tiên) qua trận thua 0-3 vào chiều 28-3.

CLB nữ TPHCM dừng bước ở vòng tứ kết AFC Champions League nữ 2025-2026. Ảnh: AFC

Kiêng dè trước sức của đối thủ, HLV Kim Chi đã đưa đội hình xuất phát khá mạnh và thiên về sự an toàn từ phần sân nhà. Huỳnh Như cùng chân sút trẻ Tuyết Ngân ngồi dự bị, suất đá tiền đạo mũi nhọn được trao cho Joelma Church. Năm tiền vệ trong trận này gồm Cù Thị Huỳnh Như, Thùy Trang, Bảo Châu, Thu Xuân và Thu Thảo; trong khi hàng thủ gồm các hậu vệ Thúy Kiều, Chesna, Hoài Lương và Hồng Nhung phía trước khung thành của thủ môn Kim Thanh.

Ở bên kia sân, Naegohyang sớm khẳng định sức mạnh qua lối chơi tấn công nhanh, đa dạng luôn đặt hàng phòng ngự CLB TPHCM vào thế chống đỡ vất vả. Lần lượt Jong Kum, Park Ye-Gyong (phút thứ 8), Ri Kum Hyang (13’), Kim Kyong Yong (32’) liên tiếp tạo sóng gió trong vòng 16m50 từ những cú dứt điểm nguy hiểm.

Đến phút 40, hệ thống phòng ngự của CLB TPHCM cũng bị xuyên thủng. Từ quả tạt bóng ở biên phải, hậu vệ Chesna không thể ngăn chặn, Kim Hye Yong nhanh chóng băng vào dứt điểm ghi bàn cho Naegohyang.

Niềm vui của Kim Hye Yong sau bàn mở tỷ số cho đội Naegohyang. Ảnh: AFC

Huỳnh Như, K’Thủa và Phan Thị Trang được tung vào sân từ đầu hiệp hai để thay cho Joelma, Hoài Lương và Thu Xuân. Các nhà ĐKVĐ Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ nhưng ít có cơ hội trước lối chơi được vận hành tốt từ CLB Naegohyang.

Sau bàn thắng không được công nhận ở phút 60 do việt vị, phút 66, Naegohyang đã có bàn nhân đôi cách biệt từ pha lập công của Jong Kum. Từ phút 72, hai ngoại binh còn lại là Israela và Samia được tung vào sân. Hàng công của CLB TPHCM nỗ lực tìm bàn gỡ. Huỳnh Như có cú sút chệch cột dọc ở phút 79 khá đáng tiếc.

Đến phút 84, mọi chuyện như kết thúc với CLB TPHCM khi Naegohyang ghi bàn thắng thứ 3 từ pha đá phạt 11m khi Thùy Trang để bóng chạm tay trong vòng 16m50. Thua 0-3 chung cuộc, CLB nữ TPHCM dừng bước ở vòng tứ kết, không thể tái lập thành tích như mùa bóng trước là vào đến bán kết.

QUỐC CƯỜNG