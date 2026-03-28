CLB nữ TPHCM sẵn sàng vượt qua Naegohyang

Vòng tứ kết AFC Champions League nữ 2025-2026 sẽ diễn trong hai ngày 28 và 29-3, CLB TPHCM sẽ có chuyến làm khách trên sân của CLB Naegohyang vào lúc 15 giờ ngày 27-3. Dù là đại diện của CHDCND Triều Tiên, nhưng đội bóng này đăng ký sân vận động quốc gia Lào làm sân nhà.

CLB nữ TPHCM sẵn sàng mục tiêu tiến xa ở giải châu Á mùa này. Ảnh: VFF

Đây là trận đấu được đánh giá là thử thách rất lớn cho các cô gái TPHCM khi bóng đá CHDCND Triều Tiên vốn ở trong top hàng đầu của châu Á, cả đội nam lẫn nữ và CLB Naegohyang cũng không ngoại lệ. CLB Naegohyang là đương kim Á quân CHDCND Triều Tiên, trong thành phần của họ có 5 tuyển thủ quốc gia.

Trước đối thủ được nhận diện là “nặng ký”, HLV Nguyễn Hồng Phẩm thận trọng đánh giá: “Đây là đối thủ rất mạnh và chúng tôi dành sự tôn trọng rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn cầu thủ của mình phải tự tin và thể hiện được tất cả năng lực của mình. Bởi vì đây là trận đấu không có kết quả hòa, nên chúng tôi mong muốn thi đấu hết sức mình để giành thắng lợi".

Chân sút kỳ cựu Huỳnh Như cũng có nhận xét thận trọng về đối thủ này, cô chia sẻ: “"Đối với chúng tôi, mỗi trận đấu ở giải đấu này đều rất quan trọng. Và chúng tôi luôn luôn tập trung cho từng trận đấu. Năm ngoái chúng tôi đã lọt vào đến trận bán kết. Mùa giải năm nay chúng tôi cũng đặt mục tiêu như vậy và tiến xa hơn".

HLV trưởng và đại diện cầu thủ hai đội tại bưởi họp báo trưa 27-3. Ảnh: HCMW FC

CLB Naegohyang rõ ràng là đối thủ đáng gờm, nhưng CLB TPHCM không hẳn là không có hy vọng để vượt qua. Ngoài dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc với Huỳnh Như, Kim Thanh, Thu Thảo, Thùy Trang, Tuyết Ngân, Bảo Châu, Hoài Lương… đội còn có 4 ngoại binh chất lượng là Samia, Alves, Groves và Marie.

Ngoài ra, thi đấu tại Lào cũng là thuận lợi cho CLB TPHCM khi sẽ nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả người Việt vốn đang sinh sống và làm việc tại đây.

QUỐC CƯỜNG