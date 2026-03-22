CLB nữ TPHCM chốt ngày sang Lào thi đấu vòng tứ kết AFC Women's Champions League

Ngày 28-3, CLB nữ TPHCM sẽ so tài cùng CLB Naegohyang (CHDCND Triều Tiên) ở vòng tứ kết AFC Women's Champions League 2025-2026. Đây là giải đấu mà mùa bóng trước, CLB nữ TPHCM đã vào đến bán kết và đội đang đặt mục tiêu tiếp tục tiến xa ở giải lần này.

Các nhà vô địch Việt Nam đã chốt danh sách 21 cầu thủ tham dự trận đấu này với dàn cầu thủ hùng hậu gồm nhiều tuyển thủ quốc gia và 4 ngoại binh. Các ngoại binh sẽ đồng hành cùng CLB nữ TPHCM gồm Samia Ouni (Tuinisia), Joelma Church Alves Gabriel (Brazil), Rielly Marie Chesna (Mỹ) và Israela Alicia Groves (Canada).

Ở danh sách cầu thủ trong nước gồm: Thúy Kiều; Kim Thanh; Cù Thị Huỳnh Như, Thu Thảo; Huỳnh Như; Ngọc Phượng; Tuyết Ngân; Thùy Trang; K’Thủa; Thu Xuân; Phan Thị Trang; Hồng Nhung; Hoài Lương; Thu Em; Bảo Châu; Bích Châm; Ngọc Bích. Đáng chú ý là Thu Xuân là bản hợp đồng cầu thủ trong nước vừa được ký. Cô là cựu cầu thủ của Than Khoáng Sản Việt Nam.

Đối thủ của CLB nữ TPHCM là Naegohyang, đương kim á quân giải bóng đá nữ CHDCND Triều Tiên, CLB này đã đóng góp 5 cầu thủ vào đội tuyển quốc gia. Trận này, đại diện của CHDCND Triều Tiên là đội chủ nhà, nhưng họ chọn sân vận động Quốc gia Lào làm sân nhà. Đội do ông Ri Yu-iI dẫn dắt, ông cũng từng làm HLV trưởng đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên.

CLB nữ TPHCM sẽ lên đường sang Lào vào ngày 24-3. Đội sẽ có 3 ngày chuẩn bị trước cuộc so tài với CLB Naegohyang vào lúc 15 giờ ngày 28-3.

QUỐC CƯỜNG