Chelsea nhấn chìm Nottingham Forest 3-0 khiến Postecoglou lập tức bị sa thải

Cú ‘quay xe’ ngoạn mục trong hiệp 2 đã giúp Chelsea ghi liền 3 bàn trên sân City Ground. Màn trình diễn ấn tượng của HLV Enzo Maresca đã khiến người đồng nghiệp Ange Postecoglou bị sa thải ngay sau trận đấu khi Nottingham Forest không thắng trong 8 trận mùa này.

Reece James ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số trong lần ra sân thứ 200 cho CLB

Chelsea què quặt vì chấn thương đã chơi lép vế trên sân City Ground. Không có Cole Palmer, Enzo Fernandeza lẫn Moises Caicedo, tuyến giữa Chelsea thực sự bị động trong việc chống pressing khi Romeo Lavia và Malo Gusto phối hợp không ăn ý và luân chuyển không đủ nhanh để đưa bóng khỏi điểm nóng.

Khi quả bóng cứ quanh quẩn trên phần sân Chelsea, nguy hiểm cũng rình rập quanh khung thành Robert Sanchez. Elliot Anderson bỏ lỡ một cơ hội tốt cho chủ nhà ở đầu trận, trong lúc Morgan Gibbs-White tung 2 cú sút chệch cột trong tình thế không bị kèm.

HLV Enzo Mareca chứng kiến trận đấu từ khán đài (vì chiếc thẻ đỏ ở trận Liverpool) đã nhanh chóng thay đổi ở hiệp 2 bằng việc tung Caicedo, Jamie Gittens và Marc Guiu vào sân (thay Andrey Santos, Alejandro Garnacho và Romeo Lavia) và điều này đã mang lại thành quả ngoài mong đợi.

Chỉ 4 phút sau tiếng còi nhập cuộc, Chelsea mở tỷ số khi trung vệ trẻ Josh Acheampong bật lên đón quả phạt góc của Neto, đánh đầu ghim bóng vào góc lưới. Ba phút sau đó, Pedro Neto ghi bàn từ một cú đá phạt, làm đảo ngược hoàn toàn thế trận.

Postecoglou đánh canh bạc tháu cáy khi đưa ngôi sao chưa khỏi hẳn chấn thương Callum Hudson-Odoi vào thay Douglas Luiz. Forest nhanh chóng tìm thấy cơ hội gỡ hòa, nhưng Neco Williams đã sút bóng vọt xà ngang từ cự ly gần và thủ môn Robert Sanchez của Chelsea đã xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Nikola Milenkovic. Cầu thủ vào sân thay người Igor Jesus của Forest đã suýt chút nữa ghi bàn khi cú sút của anh chạm xà ngang và bật ra cột dọc.

Đội trưởng Chelsea, Reece James, đã ghi bàn thắng muộn để nâng tỷ số lên 3-0 trong lần ra sân thứ 200 cho CLB, anh sút bóng từ gần chấm phạt đền sau khi bóng đến chân anh từ một quả phạt góc.

Tỷ số 0-3 là không thể đảo ngược đã gây thất vọng 4 phía khán đài và gây ra một cuộc di tản hàng loạt khỏi City Ground. Và dù trận cầu còn lâu mới kết thúc, người ta phát hiện ông chủ CLB Evangelos Marinakis đã rời khỏi hàng ghế danh dự, khiến Postecoglou trầm ngâm bên đường biên. Malo Gusto của Chelsea đã bị đuổi khỏi sân vì thẻ vàng thứ hai trong màn trình diễn thiếu kỷ luật mới nhất của đội bóng trẻ, nhưng chiến thắng đã đưa họ lên cao bảng xếp hạng.

Sau trận đấu, thủ quân Chelsea, Reece James nói: “Thật tuyệt vời. Trở lại sau loạt trận quốc tế, chúng tôi luôn cảm thấy khó khăn. Chúng tôi biết mình cần phải thay đổi và khởi đầu nhanh chóng. Đây là một môi trường cực kỳ khó khăn. Hiệp một, chúng tôi tạo ra một vài cơ hội nhưng hiệp hai, chúng tôi đã chơi bùng nổ.

Anh cũng nói về Josh Acheampong: “Thật tuyệt vời khi chứng kiến ​​bàn thắng. Cuối cùng cậu ấy cũng được ra sân thường xuyên hơn. Josh đang cho cả thế giới thấy mình giỏi như thế nào. Mong rằng điều đó sẽ tiếp tục. Cậu ấy còn rất trẻ, cậu ấy có một tương lai tươi sáng phía trước, cậu ấy chắc chắn sẽ bứt phá”.

Bản thân Josh Acheampong tiết lộ: “Thật là nguồn cảm hứng khi biết rằng bạn có thể trưởng thành từ học viện và chơi cho đội một của Chelsea. Tôi biết ơn Reece và tất cả các cầu thủ khác của học viện”.

Nottingham Forest tuyên bố sa thải Ange Postecoglou

Chưa đầy 1 giờ sau trận đấu, CLB đăng trên tài khoản X quyết định sa thải HLV Ange Postecoglou. Nội dung như sau: “CLB Nottingham Forest xin xác nhận rằng sau một loạt kết quả và màn trình diễn đáng thất vọng, Ange Postecoglou đã bị miễn nhiệm chức vụ HLV trưởng và có hiệu lực ngay lập tức. CLB sẽ không đưa ra thêm bình luận nào vào lúc này”.

Như vậy, Ange Postecoglou đã không thắng trong 8 trận kể từ khi thay thế Nuno Espirito Santo. Và ông bị sa thải chỉ sau 39 ngày cầm quân, trong lúc các fan phát hiện là bản thông báo của CLB cũng có đúng 39 chữ!

HOÀNG HÀ