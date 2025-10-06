CĐV nuôi tóc dài cả năm trời chỉ vì thành tích của Man.United

Năm qua quả là một năm khó khăn với tất cả người hâm mộ Man.United, nhưng với Frank Illet, điều đó thực sự rõ ràng. Illet đã tự đặt ra cho mình một thử thách kỳ quặc vào tháng 10 năm ngoái: anh sẽ không cắt tóc cho đến khi đội bóng yêu quý của mình giành chiến thắng 5 trận liên tiếp.

Mái tóc Frank Illet ngày càng dài vì Man.United chưa từng thắng 5 trận liên tiếp dù trải qua 77 trận trên mọi đấu trường.

“Tôi cứ nghĩ nó chỉ kéo dài vài tháng và mục tiêu của tôi sẽ chỉ là trò vui thôi”, Illet chia sẻ với ESPN. “Đó là một điều gì đó để mang lại tiếng cười cho người hâm mộ Man.United trong giai đoạn khó khăn. Lúc đó, điều đó không hề phi thực tế, bởi vì mùa giải trước đó, họ đã thắng 5 trận liên tiếp”.

Vào thời điểm đó, Man.United vẫn được dẫn dắt bởi Erik Ten Hag và đã kết thúc mùa giải trước đó bằng chiến thắng trong trận chung kết FA Cup trước Man.City. Illet nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để thử thách, bất chấp tất cả những khởi đầu không như mong đợi và phong độ không ổn định mà CLB đã thể hiện trong những năm gần đây. Cổ động viên 29 tuổi đến từ Anh, và hiện đang sống ở Tây Ban Nha, đã bắt đầu thử thách sau trận hòa 0-0 với Aston Villa. Anh ấy đã kỳ vọng chuỗi 5 trận thắng sẽ đến nhanh chóng.

Tuy nhiên, sau 77 trận trên mọi đấu trường và một lần thay đổi HLV, điều đó vẫn chưa xảy ra. Trên thực tế, thành tích tốt nhất mà Illet có thể chứng kiến ​​trong năm qua là 3 chiến thắng liên tiếp khi Man.United đánh bại Rangers, Fulham và FCSB vào cuối tháng 1 dưới thời HLV hiện tại Ruben Amorim.

Frank Illet vẫn chưa từ bỏ hy vọng cho mái tóc của mình đối với thầy trò HLV Ruben Amorim.

Hình ảnh Illet với một mái tóc dài và cao hơn mỗi ngày trôi qua đã trở thành một cảnh tượng lan truyền. Những cập nhật hàng ngày của anh trên mạng xã hội với hơn 700.000 người theo dõi trên Instagram và TikTok - đếm số ngày kể từ lần cắt tóc cuối cùng của anh, bất kể Man.United có thi đấu vào ngày hôm đó hay không - đã biến anh thành hiện thân sống động về những khó khăn của Quỷ đỏ.

Hiện tại, Man.United chỉ vừa khởi động trở lại nỗ lực thắng 5 trận thắng liên tiếp, sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland hôm thứ Bảy. Với hơn 30 trận đấu còn lại ở Ngoại hạng Anh mùa này, cộng với FA Cup vẫn còn ở phía trước, Illet vẫn chưa từ bỏ hy vọng cho mái tóc của mình. “Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem nó có thể kéo dài được bao lâu nữa”, anh nói với một nụ cười.

Bất chấp những khó khăn liên tục trên sân cỏ của Man.United, Illet không kêu gọi sa thải HLV Amorim - mặc dù có nhiều tin đồn về tương lai của HLV người Bồ Đào Nha. “Tôi không nghĩ việc thay đổi HLV giải pháp duy nhất”, Illet nói. “Tôi hoàn toàn hiểu rằng mọi người nói rằng họ muốn anh ấy ra đi vì họ cho rằng điều quan trọng nhất trong bóng đá là kết quả. Nhưng tôi nghĩ cũng đã có một số điểm tích cực: chúng tôi đã có những bàn thắng và cú sút được kỳ vọng nhất giải đấu, hay một vài điều tương tự... Tôi nghĩ trong ngắn hạn, chúng tôi cần những kết quả tốt ngay lập tức”.

VIỆT TÙNG