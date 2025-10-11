CĐV Inter Miami bất ngờ có cơ hội xem Messi thi đấu trong màu áo đội tuyển Argentina

Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Argentina và Puerto Rico mới đây đã được chuyển từ sân Soldier Field ở Chicago, sang sân vận động Chase ở Fort Lauderdale, Florida - cũng chính là sân nhà của Inter Miami, nơi đội trưởng của Argentina đang khoác áo.

Lionel Messi theo dõi từ khán đài khi Argentina thắng Venezuela 1-0 tại sân Hard Rock.

Theo người phát ngôn của Ban tổ chức trận đấu tại Chicago, thì lý do thay đổi địa điểm thi đấu là do lượng vé bán ra thấp. Trong khi đó, đây chắc chắn không phải là điều cản trở CLB Inter Miami đứng ra đảm nhận vai trò thay thế. Thậm chí còn là cơ hội có một không 2 và không thể bỏ lỡ, để sân vận động Chase được đăng cai một trận đấu của nhà đương kim vô địch thế giới và 2 lần liên tiếp vô địch Copa America. Đặc biệt hơn khi người hâm mộ của Inter Miami được lần đầu chứng kiến người hùng Lionel Messi của họ thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia ngay chính trên sân nhà của CLB mà anh khoác áo.

Với sự thay đổi địa điểm khá gấp gáp này, trận đấu cũng lùi lại một ngày - được diễn ra vào thứ Ba tới, ngày 14-10 thay vì thứ Hai, ngày 13-10. Điều này cũng giúp Messi có thêm một ngày nghỉ quý giá, sau khi anh cùng Inter Miami chơi trận sân nhà cuối cùng của mùa giải thường niên MLS, tiếp đón Atlanta United vào thứ Bảy.

Trước đó, vào sáng nay theo giờ Việt Nam, Messi đã ngồi ngoài trong chiến thắng 1-0 của tuyển Argentina trước Venezuela trong trận giao hữu tại sân Hard Rock ở Miami. Siêu sao 38 tuổi chỉ có mặt tại sân vận động cùng gia đình và theo dõi trận đấu từ khán đài. “Tôi đã quyết định rằng Leo sẽ không ra sân”, HLV tuyển Argentina, Lionel Scaloni nói. “Chúng tôi muốn thử Lautaro Martinez và Julian Alvarez, và đưa Jose Manuel Lopez vào sân dự bị. Tôi nghĩ đó là một lựa chọn hợp lý…”.

Mặc dù Messi vắng mặt, La Albiceleste đã giành chiến thắng trước Venezuela với bàn thắng duy nhất của Giovani Lo Celso, sau khi phối hợp với đồng đội Lautaro để ghi bàn. Argentina đã làm chủ hoàn toàn khu vực 1/3 cuối sân với 19 cú sút, trong đó có 11 cú trúng đích, trước đối thủ đến từ Nam Mỹ. Khi được hỏi liệu Messi có thể ra sân trong trận giao hữu sắp tới của đội với Puerto Rico vào ngày 14-10 hay không, Scaloni nói: “Hy vọng Messi có thể ra sân vào thứ Ba, chúng ta hãy cùng chờ xem mọi chuyện diễn ra thế nào trong những ngày tới”.

THANH TUẤN