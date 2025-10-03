Cây chuyền hai Hà Thị Hoa bất ngờ tái xuất ở tuổi 40

Hà Thị Hoa là gương mặt kỳ cựu của bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở lại thi đấu dù chuyển sang công tác huấn luyện. Ảnh: DP

Đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương quyết định đăng ký cựu cầu thủ Hà Thị Hoa trong danh sách tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Đây là sự lựa chọn tình thế bởi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không thể có chủ công Đặng Thị Hồng thi đấu.

Tại giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025, Đặng Thị Hồng đã thi đấu cho đội Ngân hàng Công Thương. Trong giai đoạn 2, tay đập không được Ban tổ chức và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho phép thi đấu. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và ban huấn luyện phải tìm phương án nhân sự để đảm bảo quân số. Do đó, Hà Thị Hoa là sự lựa chọn cuối cùng.

Hiện tại, Hà Thị Hoa đã là HLV của tuyến trẻ đội Ngân hàng Công Thương. Ở tuổi 40, cựu tuyển thủ quốc gia này không thi đấu bóng chuyền đỉnh cao nhiều năm qua tuy nhiên cô vẫn còn sự nhạy bén trong các đường chuyền chiến thuật của mình. Đây là cầu thủ thi đấu sở trường vị trí chuyền 2.

Nếu không có gì thay đổi, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ quyết định danh sách 13 nội binh chính thức tham dự giai đoạn 2 là Tôn Thị Minh Thư, Hà Kiều Vy, Trần Thị Phương, Trần Thị Huệ, Hoàng Thị Phương Anh, Bùi Hải Yến, Vi Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Hồng Thắm, Hà Thị Hoa, Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Ninh Anh, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Minh Thu.

Đầu năm nay, đội bóng này đã chia tay cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thu Hoài do đã lập gia đình và chuyển hướng công tác tại Ngân hàng Công Thương.

Hiện tại, ngoại binh Anna Belyanskaya (Nga) đã gia nhập đội bóng và tập luyện tại Ninh Bình, chuẩn bị thi đấu chính thức. Đội Ngân hàng Công Thương đang tạm xếp hạng 4 nội dung nữ tại giải.

MINH CHIẾN