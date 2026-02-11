Olympique Marseille đã sa thải HLV Roberto De Zerbi. Và một trong những nguyên nhân vừa được tiết lộ dựa trên góc nhìn từ các cầu thủ đội bóng.

Cầu thủ Marseille phản ứng tiêu cực với cách huấn luyện của De Zerbi. Ảnh: RMC Sport

Theo thông tin từ tờ L'Équipe , bầu không khí bên trong Olympique Marseille đã xấu đi đáng kể trong tháng đầu năm 2026. Với việc các cầu thủ ngày càng lo lắng về điều kiện làm việc dưới thời huấn luyện viên trưởng Roberto De Zerbi.

Trước khi rời Marseille, huấn luyện viên người Italia đã tự vấn bản thân, đặt câu hỏi liệu ông có thực sự trở thành "vấn đề" của câu lạc bộ hay không. Một số cầu thủ cho biết họ cảm thấy mình luôn bị theo dõi sát sao, với sự giám sát nghiêm ngặt không chỉ trên sân cỏ. Thời gian đến và đi tại trung tâm huấn luyện đều bị kiểm soát chặt chẽ, cũng như thời lượng các buổi tập giãn cơ và thậm chí cả thực đơn phục vụ trong căng tin. Trong một khoảng thời gian kéo dài, điều này đã tác động đến tâm lý nhiều thành viên Marseille.

Mức độ kiểm soát cao này đã góp phần tạo ra cảm giác khó chịu ngày càng tăng trong đội, các nguồn tin thân cận với phòng thay đồ cho biết với tờ L'Équipe. Bên cạnh bầu không khí tiêu cực đó, còn có sự hoang mang xung quanh các quyết định huấn luyện của De Zerbi. Các thành viên trong đội và ban huấn luyện được cho là không hoàn toàn hiểu một số quyết định của De Zerbi, nhưng lại cảm thấy không thể công khai phản đối chúng, trước một cá tính quá mạnh mẽ.

Đáng lo ngại hơn, tờ L'Équipe đưa tin rằng các cầu thủ cảm thấy họ không tiến bộ trong quá trình tập luyện tại Marseille, bất chấp tính chất khắc nghiệt của các buổi tập dưới trướng De Zerbi. Và hệ quả, Les Phoceens vừa trải qua trận thua 5-0 trước Paris Saint-Germain cuối tuần trước, khép lại thời kỳ dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi tại đội bóng và một tương lai mơ hồ phía trước.

QUANG ANH