Cầu thủ Man United vẫn ủng hộ Ruben Amorim

Ban lãnh đạo Man.United sau những cuộc trao đổi với các cầu thủ tin rằng đội hình vẫn ủng hộ HLV Ruben Amorim.

Áp lực lên Amorim đã giảm bớt áp sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland tại Old Trafford vào thứ Bảy. Sau trận đấu đó, tiền vệ Mason Mount cho biết phòng thay đồ “hoàn toàn ủng hộ HLV” bất chấp khởi đầu mùa giải khó khăn. Trong khi hậu vệ Matthijs de Ligt cũng công khai ủng hộ nhà cầm quân 40 tuổi người Bồ Đào Nha ngay sau trận thua 1-3 tại Brentford và tuần trước…

Nguồn tin của ESPN cho biết, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cũng đã nói chuyện với các thành viên trong đội - bao gồm đội trưởng Bruno Fernandes và ban cán sự - và tin rằng các cầu thủ vẫn tiếp tục ủng hộ Amorim. Các cuộc trao đổi không mang tính chất chính thức và không nhằm mục đích “khả sát” các cầu thủ về tương lai của Amorim. Tuy nhiên, phản hồi về cựu HLV của Sporting Lisbon và bầu không khí trong phòng thay đồ được cho là rất tốt.

Bất kỳ quyết định nào về việc sa thải Amorim, người có hợp đồng đến năm 2027, sẽ liên quan đến các chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe và Joel Glazer, mặc dù Berrada và Wilcox cũng sẽ được hỏi ý kiến. Berrada và Wilcox, được Ratcliffe bổ nhiệm sau khi trở thành cổ đông thiểu số vào tháng 2-2024, đã tham gia trực tiếp vào việc tìm hiểu bầu không khí chung của CLB. Cả 2 đều có văn phòng tại Carrington - được cải tạo với kinh phí 50 triệu bảng Anh - điều này cho phép họ tiếp xúc nhiều hơn với Amorim và các cầu thủ. Các cuộc thảo luận giữa ban lãnh đạo, cầu thủ và nhân viên đã diễn ra thường xuyên hơn kể từ khi chuyển về tòa nhà chính tại Carrington vào tháng 8.

Cựu Giám đốc điều hành Richard Arnold, người đã rời đi vào tháng 11-2023, đã dành phần lớn thời gian làm việc trong tuần tại Old Trafford thay vì sân tập. Người tiền nhiệm của ông, Ed Woodward thì xuất hiện nhiều hơn tại Carrington mặc dù văn phòng của ông đặt tại sân vận động. Một trong những lý do khiến Woodward sa thải cựu HLV Jose Mourinho vào tháng 12-2018 là vì tin rằng phòng thay đồ đang bất hòa.

LINH SƠN