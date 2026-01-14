Cancelo “không thể hạnh phúc hơn” khi được trở lại Barcelona

Hậu vệ người Bồ Đào Nha, Joao Cancelo trở lại Barcelona theo dạng cho mượn từ Al-Hilal có thời hạn đến cuối mùa giải, và anh tin đây có thể là những tháng còn hạnh phúc hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đó.

Joao Cancelo trở lại Barcelona theo dạng cho mượn từ Al-Hilal đến cuối mùa giải.

Barcelona hôm thứ Ba thông báo rằng Cancelo đã trở lại CLB theo dạng cho mượn từ Al-Hilal của Saudi Arabia. Hậu vệ 31 tuổi người Bồ Đào Nha dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng đến cuối mùa giải. Cancelo từng thi đấu cho CLB xứ Catalan mùa giải 2023-2024 theo dạng cho mượn từ Man.City. Anh ra sân 42 trận, ghi 4 bàn và có 5 pha kiến ​​tạo. Sau đó, anh chuyển đến Al-Hilal, nơi anh thi đấu 45 trận cho đến nay. Trước đó, Cancelo từng chơi cho Benfica, Valencia, Inter Milan, Juventus và Bayern Munich.

Cancelo, người sẽ mặc áo số 2 tại Camp Nou, đã được chính thức giới thiệu tại CLB và phát biểu tại một cuộc họp báo về sự trở lại của mình. Cancelo chia sẻ lý do yêu thích Barcelona: “Hầu hết các thần tượng của tôi đều từng chơi cho Barcelona, ​​và đó là lý do tôi yêu thích CLB này đến vậy… Hôm nay tôi trở lại và cảm thấy như ở nhà. Tôi không thể giải thích tại sao mình lại có cảm giác như vậy về CLB này, có lẽ là vì tôi đồng cảm với phong cách bóng đá và vì các thần tượng của tôi từng chơi ở đây”.

Mùa giải đầu tiên chơi cho Barcelona dưới quyền HLV Xavi đã kết thúc trắng tay với Cancelo, nhưng giờ anh đã gia nhập một đội hình chiến thắng của HLV Hansi Flick. Đội đã thắng ‘cú ăn 3’ quốc nội ở mùa giải vừa qua, vừa bảo vệ thành công danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha. Barcelona cũng đang dẫn đầu La Liga ở giai đoạn giữa mùa giải, hơn 4 điểm so với đội xếp thứ 2 Real Madrid. Cancelo nói về HLV Flick: “Tôi chỉ mới nói chuyện với HLV hôm nay. Điều tôi thích là lối chơi của đội. Đó là một đội bóng tấn công, kiểm soát bóng. Tôi là một cầu thủ tấn công, và điều này rất phù hợp với tôi. Các đồng đội đang chơi rất tốt, thể hiện thứ bóng đá hay. Đây là một đội bóng rất tài năng. Một số cầu thủ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Họ đã phát triển rất nhiều. Tôi đến đây để giúp đỡ đội bóng này và, nếu có thể, giành được các danh hiệu”.

Cancelo vẫn mặc áo số 2 như lần đầu anh chơi tại Camp Nou cách đây 2 năm.

Sự trưởng thành mà Cancelo nói đến, rõ ràng ám chỉ đến Lamine Yamal: “Vâng, tôi đã nói chuyện với Lamine. Cậu ấy đã có một sự tiến bộ tuyệt vời. Nếu không phải là người giỏi nhất, cậu ấy cũng nằm trong tốp 3. Cậu ấy đang làm rất tốt và áp lực của chiếc áo không ảnh hưởng đến cậu ấy. Có những trận đấu Lamine tự mình quyết định kết quả. Còn mối liên hệ của tôi với Lamine? Chúng ta sẽ thấy trên sân”.

Cancelo cũng nói về vị trí anh sẽ chơi: “Tôi có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào. Tôi sẽ cống hiến hết mình. Tôi cảm thấy thoải mái khi chơi ở vị trí hậu vệ phải và hậu vệ trái. Tôi đến đây để hiểu rõ vai trò của mình. Tôi sẽ tập luyện để được ra sân. Jules, Balde, Gerard Martín và Eric đang chơi rất tốt. Tôi thích những thử thách”.

Cancelo nói về việc liệu anh có ở lại Barcelona vĩnh viễn hay không: “Rất khó nói vì tôi có hợp đồng với Al-Hilal. Tôi lúc này chỉ muốn tận hưởng quãng thời gian ở đây, thi đấu tốt và giúp đội bóng tiến bộ nếu có thể. Tôi không may mắn giành được danh hiệu khi còn ở đây, tôi muốn thay đổi nó”.

THANH TUẤN