WORLD CUP 2026

Canada vs Morocco 0-3: Ounahi xuất thần cú đúp, Rahimi chốt hạ giấc mơ chủ nhà, HLV Mohamed Ouahbi hiên ngang bước vào tứ kết World Cup

⚽ Phút 50, từ pha đá phạt cánh phải, Hakimi kiến tạo chính xác, Ounahi tung cú dứt điểm rìa vòng cấm hạ gục thủ môn Crepeau, mở tỷ số 1-0 cho Morocco:

⚽ Phút 82, Brahim Diaz đột phá và bất ngờ căng ngang kiến tạo, Ounahi dứt điểm tung nóc lưới thủ môn Crepeau. Bàn thắng này giúp Ounahi hoàn tất cú đúp, qua đó nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Morocco:

⚽ Phút 90+8, nôn nóng tìm bàn gỡ nhưng các cầu thủ Canada mắc ngay sai lầm khi đê mất bóng khu trung tuyến. Brahim Diaz cướp được bóng và thọc khe cho Rahimi dứt điểm chính xác. Chấm dứt hy vọng của Canada bằng chiến thắng 3-0 cho Morocco:

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Bàn thắng: Ounahi 50', 82', Rahimi 90+8'

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NHI HUỲNH (tổng hợp)

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