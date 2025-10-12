Quần vợt

Các tay vợt đang kiệt sức trên sân

Đó là lời miêu tả “trần trụi” về thực tại của quần vợt chuyên nghiệp thế giới của tay vợt nữ Jasime Paolini (Italy) trước giới truyền thông và người hâm mộ sau khi chứng kiến tình trạng chấn thương đáng sợ của Jannik Sinner tại Shanghai Masters 2025.

Jannik Sinner bị chấn thương vì thời tiết quá nóng ở giải Thượng Hải Masters 2025

Paolini đã lên tiếng hôm thứ sáu vừa rồi, để cảnh báo về điều rất nguy hiểm này với truyền thông và tất cả mọi người, rằng sự thay đổi thời tiết, chênh lệch nhiệt độ lớn ở các sân đấu bên ngoài (không có điều hòa nhiệt độ) và bên trong (có điều hòa nhiệt độ) tại Thượng Hải, Vũ Hán dẫn đến việc các tay vợt bị hao tổn sức lực.

Các giải đấu đẳng cấp Masters 1.000 (ATP Tour) và WTA 1.000 (WTA Tour) đang diễn ra tại Trung Quốc dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cộng với việc đây là thời điểm cuối mùa giải, cơ thể của các tay vợt đã bị tích tụ quá nhiều căng thẳng và tổn thương, nên chấn thương như kiểu Sinner rất dễ xảy ra.

Ngoài Sinner, người phải rời sân đấu trong tình trạng một chân hoàn toàn tê liệt, được dìu mới có thể di chuyển, Emma Raducanu, cũng phải dừng nỗ lực của mình ở giải đấu Wuhan Open dù ban tổ chức đã cho kéo mái che tại Trung tâm Quần vợt Optics Valley International để phần nào ngăn ngừa nắng nóng...

ĐỖ HOÀNG

Từ khóa

Masters 1.000 WTA Tour Wuhan Open Emma Raducanu ATP Tour Thay đổi thời tiết Sân đấu Hao tổn Máy lạnh Vũ Hán Thượng Hải Masters 2025

