Các ngôi sao U23 Việt Nam hào hứng với ứng dụng kết nối người hâm mộ

Chiều 6-10, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ ra mắt ứng dụng VFF App - nền tảng số tích hợp ba trụ cột gồm tầm nhìn quốc gia, công nghệ toàn cầu và trải nghiệm người hâm mộ.

VFF App được kỳ vọng là nơi giao lưu trực tiếp giữa các đội tuyển Việt Nam với người hâm mộ. ẢNH: TÂM HÀ

VFF gọi ứng dụng VFF App là “cầu thủ thứ 12” với kỳ vọng đây sẽ là nơi kết nối cộng đồng người hâm mộ, gia tăng tương tác và góp phần thúc đẩy sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam. Sự kiện trở nên thu hút hơn bởi có sự tham dự của loạt sao U23 Việt Nam như Thái Sơn, Lê Viktor, Lý Đức, Đức Phú… cùng các cầu thủ của đội dự tuyển trẻ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, VFF App là bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới hoạt động truyền thông, đi cùng với chuyển đổi số của bóng đá Việt Nam. Ông hy vọng đây sẽ là không gian để người hâm mộ đến gần hơn với các giải đấu quốc nội cũng như các trận đấu quốc tế của các cấp đội tuyển Việt Nam.

“VFF mong muốn kiến tạo một không gian số hiện đại và thân thiện, nơi người hâm mộ được kết nối trực tiếp, tham gia tích cực và cảm nhận rõ nét vai trò của mình như cầu thủ thứ 12. VFF App không chỉ đem lại những trải nghiệm độc quyền và mang tính cá nhân hóa mà còn góp phần củng cố mối quan hệ bền chặt giữa các đội tuyển quốc gia và cộng đồng người hâm mộ”, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

Bộ đôi tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Văn Trường và Lê Viktor háo hức với VFF App. ẢNH: TÂM HÀ

Về phần mình, tuyển thủ U23 Việt Nam Văn Trường tỏ ra háo hức trước ứng dụng kết nối với người hâm mộ. Đồng thời, sao trẻ của Hà Nội khẳng định đang có tâm lý thoải mái trước các chiến dịch của U23 Việt Nam.

Anh chia sẻ: “Khoảng 3 tháng qua, chúng tôi đã được thi đấu và tập huấn nhiều giải do VFF tổ chức. U23 Việt Nam cũng giành kết quả tốt ở Giải U23 Đông Nam Á 2025. Bước vào vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026, đội nào cũng mạnh như nhau nên chúng tôi cứ thoải mái chiến đấu”.

Người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu của U23 Việt Nam hay đội tuyển Việt Nam trên VFF App, đồng thời tham gia bình chọn, tiếp cận nội dung độc quyền và các hoạt động tương tác. Qua đó, mỗi cổ động viên đều cảm thấy được trân trọng và tôn vinh. Đây chính là nguồn lực thúc đẩy giấc mơ lớn hơn cho bóng đá Việt Nam trên sân chơi quốc tế.

HƯƠNG NGUYỄN