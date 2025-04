Các ngôi sao pickleball thế giới đọ sức tại TPHCM

Lần đầu tiên tại Việt Nam, những tay vợt pickleball hàng đầu thế giới đã cùng nhau tranh tài trong chuỗi sự kiện “Rise With The Flames”, diễn ra tại TPHCM trong hai ngày 17 và 18-4. Sự kiện do Pickleball D-Joy tổ chức, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi môn thể thao mới mẻ này chính thức hiện diện tại Việt Nam ở tầm vóc quốc tế.