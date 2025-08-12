Các Giám sát trận đấu dự chương trình tập huấn trước mùa giải 2025-2026

Sau khi hoàn tất chương trình tập huấn dành cho trọng tài và Giám sát trọng tài, chiều 11-8 tiếp tục tiến hành lớp tập huấn dành cho lực lượng Giám sát trận đấu tham gia làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2025-2026.

Toàn cảnh buổi làm việc đầu tiên vào ngày 11-8.

Tham dự lễ khai mạc có ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF; ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF; ông Nguyễn Minh Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty VPF; Ban Tổng Giám đốc Công ty VPF, cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của VFF và Công ty VPF.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, mùa giải 2024-2025 đã ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực về chất lượng chuyên môn, hình ảnh đẹp trên sân cỏ cũng như công tác tổ chức an toàn, chuyên nghiệp. Thành công này có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ giám sát, trọng tài, điều phối viên và cán bộ truyền thông – những mắt xích then chốt bảo đảm mỗi trận đấu diễn ra đúng quy định, hiệu quả và hấp dẫn. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của bóng đá chuyên nghiệp, công tác tổ chức và điều hành cần tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, hạn chế sai sót và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình tập huấn là dịp để các lực lượng cập nhật kiến thức, thống nhất quy trình và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng thực tiễn.

Lãnh đạo VFF, VPF chụp hình lưu niệm cùng các Giám sát tham dự lớp tập huấn.

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 11-8 đến 13-8 tại trụ sở VFF, với các nội dung tập trung vào công việc chuyên môn của Giám sát trận đấu, đồng thời kết hợp tập huấn cho Điều phối viên trận đấu và Cán bộ truyền thông – những lực lượng phối hợp chặt chẽ với giám sát trong suốt quá trình tổ chức trận đấu. Các học viên sẽ được phổ biến quy định, điều lệ, quy chế bóng đá chuyên nghiệp; hướng dẫn xử lý tình huống; trao đổi kinh nghiệm tổ chức, vận hành; cập nhật sửa đổi luật thi đấu; cũng như tham gia thảo luận, kiểm tra nghiệp vụ và nhận chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, chương trình tập huấn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực đội ngũ giám sát, điều phối viên và cán bộ truyền thông trận đấu, hướng tới một mùa giải 2025-2026 chất lượng, an toàn và chuyên nghiệp.

