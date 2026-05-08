Các đội tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ nhận hơn 3 tỷ đồng

Theo công bố mới đây của LĐBĐ Thế giới (FIFA), mức thưởng tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ rất cao để thu hút sự quan tâm, đầu tư chất lượng của các đội tham dự. Trong đó, mỗi đội tham được hỗ trợ kinh phí là 125.000 USD.

Đội tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN 2026 với vị thế của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Ảnh: ANH KHOA

Theo dự kiến, thời gian diễn ra giải đấu từ ngày 21-9 đến 6-10. Đó là thời điểm trước mùa bóng mới sẽ giúp các đội tuyển có được lực lượng tốt nhất. Giải này thuộc lịch FIFA Days nên các CLB cũng có trách nhiệm cho cầu thủ tập trung đội tuyển khi mà LĐBĐ quốc gia có thư mời triệu tập.

Khác với thông báo trước đó., giải lần này sẽ có 3 đội khách mời ngoài khu vực Đông Nam Á. Cùng với đội tuyển Hong Kong (TQ) còn có thêm đội tuyển Ấn Độ và đội tuyển Trung Quốc. Các đội được chia vào hai hạng đấu để tranh tài. Cụ thể, Division 1 có 8 đội gồm: Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. 8 đội chia làm 2 bảng (mỗi bảng 4 đội). Một số trận đấu dự kiến diễn ra tại Indonesia, địa điểm còn lại hiện đang được FIFA cân nhắc và sẽ sớm công bố.

Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc vào cùng hạng đấu ở Division 1. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Ở hạng còn lại, Division 2 quy tụ 8 đội: Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste. 6 đội chia làm 2 bảng (mỗi bảng 3 đội). Toàn bộ các trận đấu của Division 2 sẽ diễn ra ở Hong Kong.

Chất lượng giải đấu được kỳ vọng sẽ nâng tầm so với ASEAN Cup (hay AFF Cup) trước đây khi các đội sẽ đảm bảo có được lượng mạnh nhất. Cùng với đó là tiền thưởng được nâng lên rõ rệt. Ngoài phí hỗ trợ 125.000 USD/đội như đã nêu, các trận thắng và hòa đều có tiền thưởng riêng.

Đội vô địch Division 1 nhận khoản thưởng lên đến 1 triệu USD, con số được xem là gấp 3 lần so với đội vô địch ASEAN Cup như đội tuyển Việt Nam đạt được vào năm 2024 (300.000 USD). Trong khi đó đội vô địch Division 2 nhận 300.000 USD.

