Các đội hạng Nhất biến động trước mùa giải 2025-2026

HLV Bùi Đoàn Quang Huy sẽ trở lại cabin kỹ thuật của Bình Định

Lần đầu tiên sau 13 năm, Giải hạng Nhất quốc gia trở lại với 14 CLB tham dự. Hạng đấu lớn thứ hai của bóng đá Việt Nam dự kiến lăn bóng từ ngày 19-9. Tuy nhiên, trước đó một tuần, các đội sẽ phải tham dự Cúp quốc gia. Dù vậy, vẫn chưa thể chắc chắn rằng đến thời điểm đó sẽ có đủ số đội đăng ký tranh tài.

Hơn 10 CLB đã có kế hoạch chuẩn bị

Hiện vẫn chưa đến hạn đăng ký tham dự Cúp quốc gia và Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Tuy nhiên, theo ghi nhận, đã có hơn 10 CLB rục rịch chuẩn bị cho mùa giải mới.

Cụ thể, tân binh Gia Định dự kiến hội quân trên sân Tân Hiệp (TPHCM) vào ngày 14-7. Cũng trong khoảng giữa tháng 7, một tân binh khác là Quảng Ninh có kế hoạch tập trung trở lại. Đến cuối tháng, PVF-CAND sẽ hội ngộ HLV Thạch Bảo Khanh sau khi ông hoàn tất giai đoạn II thuộc khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp tại Nhật Bản. Đầu tháng 8, Đồng Tháp bắt đầu công tác chuẩn bị.

Bình Phước tiếp tục gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi thanh lý gần nửa đội hình, bao gồm cả việc nói lời chia tay HLV Huỳnh Quốc Anh, để tiến hành cải tổ nhân sự. Á quân của giải đấu đã hoàn tất việc chiêu mộ HLV Nguyễn Việt Thắng về dẫn dắt. Chính ông Thắng ở mùa trước đã giúp Ninh Bình vượt qua Bình Phước để giành tấm vé thăng hạng V-League duy nhất.

Trong khi đó, dù ê-kíp của HLV Trần Trọng Bình chưa xác nhận có tiếp tục đồng hành hay không, Khánh Hòa đã có những bước chuẩn bị ban đầu. CLB vừa nói lời chia tay các cầu thủ đáo hạn hợp đồng và khả năng cao đôn một số gương mặt trẻ lên tập cùng đội 1.

PVF-CAND (áo đỏ) và Khánh Hòa (áo vàng) có kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026

Sau khi rớt hạng, Bình Định thanh lý bốn ngoại binh cùng các trụ cột như Vũ Minh Tuấn, Cao Văn Triền, Huỳnh Tuấn Linh... Trong nỗ lực duy trì CLB, ban lãnh đạo Bình Định đang tích cực vận động nguồn tài trợ và tìm kiếm nhân sự để góp mặt ở mùa giải mới. Hiện HAGL được cho là sẽ hỗ trợ về mặt cầu thủ cùng hai HLV Trịnh Duy Quang và Lương Trung Tuấn cho đội bóng đất Võ. Trong khi đó, HLV Bùi Đoàn Quang Huy sẽ trở lại đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật.

Ba đại diện khác của bóng đá TPHCM là Trẻ TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đại học Văn Hiến đã xác nhận tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Vào tuần trước, Bắc Ninh đã tổ chức lễ mừng công sau khi giành quyền thăng hạng. Dù vẫn chưa có thời gian hội quân chính thức, nhưng điều này không phải là vấn đề đáng lo ngại bởi đội tân binh này có tiềm lực mạnh mẽ.

Thay đổi để phù hợp với thực tiễn

Theo ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam (VPF), tùy thuộc vào số lượng CLB xác nhận đăng ký tham gia, VPF sẽ điều chỉnh kế hoạch tổ chức Cúp quốc gia và Giải hạng Nhất quốc gia mùa 2025-2026 cho phù hợp.

Vì vậy, buổi lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu của hai giải nói trên sẽ diễn ra muộn hơn so với V-League (tổ chức vào ngày 14-7 tới). Nguyên nhân là do nhiều CLB còn đang tìm kiếm nguồn tài chính hoặc chờ đơn vị chủ quản là cơ quan nhà nước ổn định bộ máy sau quá trình sáp nhập tỉnh/thành.

Đồng Tháp ban đầu thông báo sẽ hội quân trở lại vào ngày 7-7. Tuy nhiên, đội chủ sân Cao Lãnh sau đó đã dời lịch đến đầu tháng 8. Nguyên nhân được cho là do Đồng Tháp và Đại học Văn Hiến có cùng một nguồn tài trợ chính, và nguồn tài trợ này đang bàn bạc kế hoạch tài chính cho mùa giải 2025-2026.

Hai đội Hòa Bình (áo trắng) và Long An (áo đỏ) sẽ có sự thay đổi để phù hợp với thực tế

Tỉnh Long An (cũ) và tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập có tên gọi mới là tỉnh Tây Ninh. Do đó, đội bóng Long An sẽ được chuyển về Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh quản lý. Tuy nhiên, đội hình Long An hiện chỉ còn vài cầu thủ, bởi hơn 20 “lính đánh thuê” của HAGL cùng HLV Trịnh Duy Quang đã trở về đơn vị chủ quản sau mùa giải 2024-2025.

Có nguồn tin cho rằng Long An vẫn tiếp tục tham dự Giải hạng Nhất, với sân nhà không thay đổi là Tân An. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng CLB đổi tên theo địa phương mới.

Tương tự đội bóng Hòa Bình cũng sẽ có những điều chỉnh phù hợp sau khi tỉnh Hòa Bình (cũ) sáp nhập với tỉnh Phú Thọ, lấy tên mới là tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, đơn vị chủ quản của Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xác nhận sẽ đổi tên để phù hợp.

Dù không bị thay đổi đơn vị chủ quản hay tên gọi, Đồng Nai vẫn chưa có động thái chuẩn bị cho mùa giải mới do phải chờ quyết định từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh. Mặt khác, sau sáp nhập với Bình Phước (cũ), tỉnh Đồng Nai hiện có đến hai đại diện tham dự giải đấu là Đồng Nai và Bình Phước.

Từ mùa giải 2025-2026, Giải hạng Nhất quốc gia sẽ có 2 suất thăng hạng trực tiếp dành cho đội vô địch và á quân, đồng thời cho phép các CLB đăng ký 1 ngoại binh. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến sự hấp dẫn cho giải đấu, khi nhiều đội đặt mục tiêu thăng hạng như Bình Phước, PVF-CAND, Bắc Ninh và Quảng Ninh.

HỮU THÀNH