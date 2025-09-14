Các đại diện TPHCM thất bại đáng tiếc tại Cúp Quốc gia

Dù thi đấu đầy nỗ lực, nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp Becamex TPHCM, Thanh Niên TPHCM và Đại học Văn Hiến tránh khỏi thất bại tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2025-2026.

Becamex TPHCM sớm chia tay Cúp Quốc gia 2025-2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Làm khách trên sân Đồng Nai, Becamex TPHCM nhập cuộc đầy thận trọng. Ngay cả khi nhận bàn thua ở phút thứ 6, các học trò của HLV Nguyễn Anh Đức vẫn giữ vững tinh thần.

Đến phút 22, nỗ lực tấn công của đội khách được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Cao Quốc Khánh. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Quốc Khánh kể từ khi gia nhập Becamex TPHCM.

Bàn thắng này tiếp thêm tinh thần cho toàn đội. Tuy nhiên, khi thế trận đang giằng co, một thoáng mất tập trung nơi hàng thủ khiến Becamex TPHCM để Trần Minh Vương ghi bàn ở phút 62. Trong nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, đội khách lại để lộ khoảng trống và bị Đồng Nai ấn định chiến thắng 3-1.

Các cầu thủ Đại học Văn Hiến và Bắc Ninh tạo ra trận cầu hấp dẫn

Một thất bại đáng tiếc, nhưng cũng là bài học kinh nghiệm để Becamex TPHCM hướng đến đấu trường quan trọng nhất là V-League.

Đại học Văn Hiến cũng ra sân với quyết tâm cao nhưng vẫn phải chấp nhận thua trận. Trong lần đầu góp mặt tại hệ thống các giải chuyên nghiệp quốc gia, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng thất bại 0-1 trước Bắc Ninh, với pha lập công duy nhất của Phan Văn Hiếu ở phút 68.

Trên sân Hòa Xuân, tân binh Thanh Niên TPHCM để thua 0-2 trước cựu vương V-League Đà Nẵng. Như vậy, tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2025-2026, chỉ có CLB TPHCM được hưởng niềm vui khi vượt qua Đồng Tháp 1-0. Ở vòng 1/8, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương sẽ tạo nên trận derby TPHCM với Công an TPHCM.

Đà Nẵng có chiến thắng đầu tiên tại mùa giải 2025-2026. ẢNH: PHI HẢI

Ở trận cầu tâm điểm vòng sơ loại tối 14-9, Viettel FC thắng sát nút 1-0 trước Hà Nội FC. Với tỷ số tương tự, Hà Tĩnh cũng vượt qua đội hạng Nhất Quảng Ninh. Ngoài ra, các đội Long An, Ninh Bình và HA.GL đều giành quyền đi tiếp.

HỮU THÀNH