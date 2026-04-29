Cả 3 đại diện của PVF có thể cùng tập trung ở giải hạng Nhất 2026-2027

Theo cục diện đua tranh ở các giải đấu mùa bóng 2025-2026 thì một kết quả ít ai nghĩ đến có thể xảy ra ở mùa bóng 2026-2027, đó là cả 3 đội bóng cùng của PVF sẽ hiện diện ở giải hạng Nhất 2026-2027.

VPF (áo xanh) đang so kè cùng Đà Nẵng ở vị trí cuối bảng xếp hạng V-League 2026-2027.

Trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 sau 20 vòng đấu, các cầu thủ PVF hiện đang có 13 điểm, chia nhau hai vị trí cuối bảng với Đà Nẵng. Dù đang tạm đứng 13/14, nhưng PVF đang thua Đà Nẵng trong đối đầu, nên đó là điều bất lợi nếu thứ hạng này kéo dài đến sau vòng 26.

Theo điều lệ giải, đội đứng 14/14 sẽ xuống thẳng hạng Nhất mùa giải kế tiếp, còn đội đứng 13/14 sẽ chờ hy vọng ở trận tranh play-off cùng đội đứng thứ nhì giải hạng Nhất. Khả năng sẽ gặp Bắc Ninh hoặc Quy Nhơn United ở trận đấu mang tính chuyển hạng này.

Trở lại cuộc đua ở V-League, hành trình của PVF là rất khó. Dù có thuận lợi là sử dụng cầu thủ “cây nhà lá vườn” do chính mình đào tạo sẽ có những lợi thế nhất định. Nhưng việc nhiều lần thay HLV trưởng từ đầu mùa đã làm cho lối chơi của đội thiếu ổn định. Cùng với đó, đội hình thiếu những nhân tố nổi bật, thủ lĩnh trên sân có thể làm xoay chuyển cục diện, PVF chưa cho thấy điểm nhấn nào đáng chú ý ở giai đoạn quan trọng này.

Ở giải hạng Nhất, PVF cũng đang đứng lưng chừng giữa bảng xếp hạng

Trường hợp xấu nhất, PVF xuống hạng, khi ấy “lò” này sẽ có ít nhất 2 đội cùng tham dự sân chơi hạng Nhất mùa tới khi hiện tại cũng đang có Trẻ PVF tranh đua ở sân chơi này. Dàn cầu thủ trẻ giàu tiềm năng được kinh qua nhiều giải trẻ trong những năm trước đó đã giúp PVF là đội rất khó chịu ở sân chơi hạng Nhất. Nhưng đội bóng này khá bình lặng về thứ hạng, hiện đang đứng hạng 5, khó để bàn đến chuyện xuống hạng nhì và cũng chưa màn đến chuyện thăng hạng.

Chưa dừng lại ở đó, “cậu em út” của lò PVF cũng đang ngấp nghé khả năng thăng hạng Nhất mùa tới khi đang đứng thứ nhì bảng A vòng loại giải hạng Nhì quốc gia 2026. Theo điều lệ giải này thì có 3 suất thăng hạng Nhất nên “cửa” góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp mùa tới là rất gần với dàn cầu thủ trẻ nhất của lò này.

Nếu xảy ra tình huống bất ngờ này thì khả năng cao là vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp nếu không có sự điều chỉnh. Thế nên đơn vị chủ quản của các CLB này sẽ phải có những tính toán, điều chỉnh để phù hợp với quy định mà bắt buộc sẽ phải chuyển giao cho đơn vị khác, chỉ được giữ 1 CLB.

QUỐC CƯỜNG