Burke lập hat-trick, Union Berlin thắng Frankfurt 4-3

Oliver Burke lập hat-trick giúp Union Berlin thắng 4-3 trên sân Eintracht Frankfurt.

Tiền đạo 20 tuổi Ilyas Ansah tiếp tục tỏa sáng rực rỡ, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Frankfurt để mở tỷ số cho Union ở phút thứ 9 - đây đã là pha lập công thứ 4 của chân sút trẻ trong mùa giải này. Phút 32, Burke khởi đầu đêm thi đấu bùng nổ khi gia tăng cách biệt từ đường kiến tạo của tiền đạo người Serbia, Andrej Ilic. Nathaniel Brown gỡ lại một bàn cho chủ nhà trước giờ nghỉ, nhưng hy vọng gỡ hòa của Frankfurt đã bị dập tắt khi Ilic tạt bóng cho Burke nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 53.

Ilic cũng kiến ​​tạo bàn thắng tiếp theo chỉ 3 phút sau đó, đây là pha kiến ​​tạo thứ 4 của anh, để Burke kết thúc trận đấu bằng một cú sút tinh tế qua đầu Kaua Santos trong khung thành Frankfurt. Dù Can Uzun đã gỡ lại một bàn ở phút 80, và Frankfurt được hưởng quả phạt đền trước khi Jonathan Burkardt ghi bàn ở phút 87, nhưng quá muộn để chủ nhà giành lại một điểm từ trận đấu. Frankfurt rơi xuống vị trí thứ 6, trong khi Union vươn lên giữa bảng vớ 6 điểm nhưng gặp bất lợi ở trận tiếp theo sau khi HLV Steffen Baumgart bị truất quyền chỉ đạo vì đá vào một chiếc cốc giấy trong cơn tức giận.

Karim Adeyemi giúp Borussia Dortmund đánh bại Wolfsburg với tỷ số 1-0 trong ngày Christian Eriksen ra mắt.

Ở các diễn biến khác. Cú sút xa từ khoảng cách 18 mét của Karim Adeyemi trong hiệp một đã đủ để Borussia Dortmund đánh bại Wolfsburg với tỷ số 1-0, qua đó giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Bundesliga. Hậu vệ Nico Schlotterbeck của Dortmund đã trở lại sau 6 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương rách sụn chêm ở đầu gối và chơi trọn vẹn cả trận. Dortmund đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém 2 điểm so với Bayern Munich. Tiền vệ người Đan Mạch, Christian Eriksen đã có trận ra mắt Wolfsburg ở phút 80 nhưng không thể ngăn cản đội bóng này nhận thất bại đầu tiên tại giải đấu trong mùa giải này.

Haris Tabakovic đã ghi bàn thắng đầu tiên của Gladbach tại giải đấu mùa này, nhưng chỉ mang về trận hòa 1-1 trước Bayer Leverkusen trong trận đấu đầu tiên kể từ khi HLV Gerardo Seoane bị sa thải. Tabakovic đã gỡ hòa bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc ở phút bù giờ thứ 2, giúp Gladbach có được một điểm xứng đáng trong trận đấu đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Eugen Polanski - người trước đây là HLV đội U23.

Tiền vệ người Mỹ, Malik Tillman đã đưa Leverkusen vượt lên dẫn trước từ một pha phản công ở phút 70, nhưng màn trình diễn của đội chủ nhà cho thấy tân HLV Kasper Hjulmand vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông đã kế thừa dự án tái thiết từ Erik ten Hag, người bị sa thải chỉ sau 2 trận đấu.

