Bruno Fernandes sút hỏng phạt đền khi Man United thảm bại ở Brentford

Bruno Fernandes đã sút hỏng quả phạt đền phút 76 trước khi Manchester United nhận lãnh thêm bàn thua phút bù giờ để chịu thua 1-3 trên sân Brentford trong màn trình diễn kém cỏi Harry Maguire và hàng phòng thủ.

Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội giành lại 1 điểm csho Man United

Một màn trình diễn rời rạc khác của Man United dưới thời Ruben Amorim đã bắt đầu trận đấu một cách hỗn loạn trên sân Brentford và bị dẫn trước 2-0 chỉ sau 20 phút giao tranh.

Cách Man United để thủng lưới bàn mở tỷ số là một sai lầm cơ bản. Khi phát hiện Jordan Henderson phát bóng dài vượt tuyến cho Igor Thiago, trung vệ Harry Maguire đã có tính toán sai lầm khi bước lên để… bẫy việt vị ở vòng trung tâm. Nhưng Thiago đã chớp thời cơ lao vào khu cấm, bỏ xa Maguire trước khi tung cú sút vào góc thượng. Đúng 12 phút sau đó, Maguire lại mất dấu Kevin Schade ở cánh trái, cú tạt sệt vào giữa khiến thủ môn Altay Bayindir phải đổ người đẩy ra và Thiago đã xuất hiện đúng lúc để đá bồi vào lưới.

Đến phút 26 tiền đạo Benjamin Sesko thu ngắn cách biệt 1-2 khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Man United bằng cú sút cận thành sau khi thủ môn Brentford đẩy liền 12 pha dứt điểm cận thành.

Nhưng đội khách không thực sự tạo được uy lực tấn công sau giờ nghỉ trước khi một quả tạt nhanh của Dalot đã đặt tiền đạo Bryan Mbeumo vào vị trí bắn phá buộc trung vệ Brentford phải kéo anh ngã. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m nhưng Bruno Fernandes đã tung cú sút yếu ớt để thủ môn Caoimhin Kelleher dễ dàng cản phá.

Brentford đã hoàn tất chiến thắng thứ hai trong thời gian bù giờ khi Mathias Jensen ghi bàn bằng một cú sút xa mạnh mẽ sau một pha phản công nhanh, ấn định tỷ số 3-1. Kết quả này đã giúp Brentford vượt lên trên đội khách về hiệu số bàn thắng bại, với Man United đứng thứ 13 với 7 điểm. United phải chịu trận thua thứ 3 mùa này và hiện đã là đội bóng thứ tám không thắng trên sân khách.

Sau khi đánh bại Chelsea tuần trước, người ta hy vọng rằng Man United có thể nối dài chuỗi trận thắng, nhưng những thiếu sót cũ vẫn hiện hữu, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, và Brentford hoàn toàn xứng đáng với một chiến thắng, điều này một lần nữa sẽ khiến tương lai của Amorim tại Old Trafford trở nên đáng chú ý.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã dành những giây phút cuối cùng ngồi sụp xuống trên băng ghế chỉ đạo, trong khi Fernandes tỏ ra chán nản khi anh vỗ tay tán thưởng người hâm mộ Man United - quả phạt đền của anh đã bỏ lỡ khoảnh khắc then chốt trong một trận đấu thiếu chất lượng thực sự. Trong lúc Amorim không mấy vui vẻ khi rời khỏi sân vận động trong tiếng hô vang "bị sa thải vào buổi sáng" từ người hâm mộ nhà.

Ông chia sẻ với TNT Sports: "Chúng tôi đã không chơi đúng với phong cách của mình. Chúng tôi chỉ kiểm soát được đôi chút. Nhưng nhìn chung thì cũng chẳng khác gì. Chúng tôi cần chơi đúng với phong cách của mình, chứ không phải đối thủ, nhưng họ mạnh hơn về khoản này. Thất bại ở CLB này lúc nào cũng vậy, rất đau đớn. Nhưng chúng tôi cần phải nghĩ về trận đấu tiếp theo"

Trong khi đó, HLV Thomas Frank bày tỏ: "Tôi nghĩ chúng tôi chắc chắn đang có đà tiến triển. Suốt 13 trận gần nhất, chúng tôi đã có chuỗi trận rất tốt, lối chơi luôn hiệu quả. Chúng tôi cần duy trì phong độ đó. Trận đấu tiếp theo là trận đấu quan trọng nhất, đó là chuyến làm khách trên sân Ipswich. Đây đã là một mùa giải tốt, hãy cùng chờ xem liệu nó có thể là một mùa giải đáng kinh ngạc hay không".

HOÀNG HÀ