WORLD CUP 2026

Brazil vs Scotland 3-0: Guimaraes kiến tạo đỉnh cao, Vinicius Junior ghi cú đúp, Matheus Cunha lập công, HLV Ancelotti bước tiếp vòng 1/16

⚽ Phút thứ 7, sai lầm tai hại của hậu vệ Scott McKenna, Rayan cướp bóng và kiến tạo cho Vinicius Junior hạ thủ môn Angus Gunn đưa bóng vào lưới trống. Tỷ số 1-o cho Brazil:

⚽ Phút 45+2, Vinicius Junior di chuyển thông minh và đánh đầu cận thành, dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Brazil:

⚽Phút 60, Bruno Guimaraes đi bóng và dọn cỗ cho đồng đội, Matheus Cunha đệm bóng cận thành giúp Brazil dẫn trước 3-0:

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Bàn thắng: Vinicius Junior 7', 45+3', Matheus Cunha 60'

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MINH BẢO (tổng hợp)

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