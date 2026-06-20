Brazil vs Haiti 3-0: Dàn sao Cunha ghi cú đúp, Vinicius tỏa sáng, "Vũ công Samba" mở tiệc chiến thắng, tạm dẫn đầu bảng C

⚽ Phút 23, phía Brazil cướp bóng từ giữa sân, Vinicius kiến tạo nhưng thủ môn Placide đấm bóng ra. Ngôi sao Cunha lập tức có mặt đá bồi bằng đầu gối mở tỷ số cho Brazil:

⚽Phút 36, ngôi sao Vinicius đột phá và chọc khe, Cunha thoát xuống và tung cú sút vào góc cao, lần 2 hạ thủ môn Placide. Brazil dẫn trước 2-0:

⚽Phút bù giờ (45'+3), Paqueta bấm bóng kiến tạo, Vinicius nhanh chóng phá bẫy việt vị và tung cú sút sệt khiến thủ môn Paqueta lần 3 vào lưới nhặt bóng:

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⚽ Bàn thắng: Cunha 23', 36', Vinicius 45'+3

MINH BẢO (tổng hợp)