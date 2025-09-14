Bóng đá không chỉ là dữ liệu: Gyokeres, Madueke và sự chuyển mình của Arsenal

Kiểm soát. Chuyển động chính xác. Số liệu tích cực. Chiến thắng bằng dữ liệu. An toàn trong trật tự. Sức mạnh từ sự khô khan. Đó là công thức của HLV Mikel Arteta, người đã biến Arsenal từ một tấm rèm hạt lấp lánh đầy những gã vui tính và tàn dư thành một cỗ máy ấn tượng. Chắc chắn bạn có thể về nhì giải đấu với cách chơi này. Nhưng bóng đá không chỉ là con số.

Đôi khi, nó cần một chút máu lửa, một chút mạo hiểm, như những con tàu tấn công ngoài khơi Orion, hay những con số đẹp đẽ trong hiệp một trước Liverpool. Nếu không nắm bắt khoảnh khắc, mọi thứ sẽ tan biến. Và trong chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest, Arsenal đã tìm thấy điều đó qua Viktor Gyokeres – một chút thô ráp, chưa qua xử lý, nhưng đầy giá trị.

Dưới ánh nắng xen lẫn mưa phùn và gió nhẹ, Arsenal dễ dàng vượt qua một trận đấu mà trước đây họ có thể đã vấp ngã. Điều đáng chú ý là sự biến hóa trong lối chơi, với tâm điểm là Gyokeres. Anh không hoa mỹ: 7 đường chuyền trong 90 phút, 4 cú sút, 1 bàn thắng, không rê bóng, không tạt bóng, không kiến tạo. Có thể đòi hỏi thêm vài pha phạm lỗi, nhưng rồi chúng sẽ đến. Sự thô ráp của Gyokeres là thứ Arsenal cần – một chút lỏng phanh, nơi những con chim bay ngược trên bầu trời.

Hiệp một giống như xem ai đó lắp ráp mô hình Lego: chính xác nhưng thiếu cảm hứng. Sang hiệp hai, bốn khoảnh khắc từ phút 45 đến 51 đã định hình trận đấu, thậm chí có thể là mùa giải của Arsenal. Bàn mở tỷ số đến từ một cú volley hoàn hảo của Martin Zubimendi, dù theo thang “khoảnh khắc ma thuật” của Arteta, nó có thể bị xóa sổ vì không đủ “hệ số Szoboszlai” (ý nói về dữ liệu). Tiếp theo là một đường chuyền dài đầu tiên từ David Raya, dù bóng đi ra ngoài, nhưng đó là dấu hiệu phá cách. Chỉ 47 giây sau, Riccardo Calafiori tung đường chuyền chính xác, Eberechi Eze khống chế mềm mại trước khi căng ngang cho Gyokeres. Anh có mặt đúng lúc, làm đúng việc, ghi bàn dễ dàng. Loa sân vang lên “VIKTOR… VIKTOR… VIKTOR”. Một bàn thắng đơn giản, ba đường chuyền, loại bàn mà những đội mạnh như Arsenal đáng lẽ phải ghi thường xuyên.

Gyokeres làm tốt điều đơn giản. Trước trận, nhiều người cho rằng anh không phải “mẫu cầu thủ của Arteta”. Nhưng đó lại là điểm mạnh. Arsenal đã có đủ những “cỗ máy giao hàng tự động”. Kai Havertz, một trung phong bị đánh giá thấp, có thể phù hợp hơn trong những trận cầu cân não. Nhưng mùa giải còn nhiều ngày như hôm nay, và Gyokeres đã giúp Arsenal đánh dấu một cột mốc. Anh có thể bị gọi là “con lừa”, nhưng trong một đội bóng đầy robot, một chú lừa đôi khi chính là thứ cần thiết để tạo nên sự khác biệt.

Noni Madueke và thời đại mới táo bạo của Arsenal

Trước chiến thắng 3-0 tưng bừng, Noni Madueke từng đối mặt với làn sóng chỉ trích. Hè vừa qua, hơn 5.000 cổ động viên đã ký vào bản kiến nghị #NoToMadueke khi Arsenal ngỏ ý chiêu mộ cầu thủ chạy cánh của Chelsea. Mikel Arteta đã trò chuyện với Madueke về những ồn ào đó. “Pzzzzt, tôi sẽ làm tới”, Madueke đáp. “Tôi không thể chờ thêm để khoác áo Arsenal và chơi cho các bạn.” Sau màn trình diễn trước Forest, có lẽ chính các cổ động viên cũng đang háo hức chờ xem anh tái hiện phong độ ấy.

Madueke thực sự “làm tới”. Anh liên tục khuấy đảo Morato, khiến hậu vệ Forest tan nát. Nhưng điều khiến Arteta hài lòng hơn cả là Madueke không phải điểm sáng duy nhất. Đây là một ngày gần như hoàn hảo của một ứng viên vô địch: từ tỷ số áp đảo đến những khoảnh khắc khởi đầu của các tân binh. Madueke bùng nổ, Eberechi Eze kiến tạo, Viktor Gyokeres ghi bàn kiểu săn bàn, Cristhian Mosquera vững chãi, và trên hết là khoảnh khắc mở màn mọi thứ – một cú volley siêu phẩm từ Martin Zubimendi.

Arteta đã cân nhắc kỹ lưỡng đội hình cho trận này, nhất là sau đợt tập trung đội tuyển. Forest dưới tay Ange Postecoglou – người mới tiếp quản – mang đến thách thức khó lường. Một quyết định táo bạo là để Declan Rice nghỉ ngơi, nhường chỗ cho Mikel Merino, người đang ở “trạng thái cảm xúc cao” sau khi ghi bốn bàn trong hai trận cho Tây Ban Nha. “Khi một cầu thủ ở trạng thái đó, tôi muốn tận dụng”, Arteta nói. “Nó mang đến điều gì đó khác biệt.”

Trạng thái cảm xúc ấy lan tỏa khắp đội bóng sau chiến thắng. Đây là trận đấu khẳng định sức mạnh của Arsenal, xua tan những tranh cãi sau thất bại sít sao trước Liverpool. Bàn thắng thứ hai thể hiện rõ điều đó. Khoảnh khắc ấy, khi Arsenal đồng điệu hoàn hảo, được phòng thay đồ đánh giá là màn trình diễn hay nhất mùa giải.

Dù vậy, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Martin Odegaard phải rời sân vì vấn đề vai, và Arsenal đang chờ đánh giá thêm. Nhưng khác với những mùa trước, sự cố này không làm đội bóng chệch hướng. Ethan Nwaneri vào sân và giữ nhịp trận đấu ổn định. “Với những chấn thương hiện tại, chúng tôi từng có thể rơi vào tình thế khó khăn,” Arteta nói.

Nhưng đội hình ba tiền đạo – lần đầu chơi cùng nhau – đã vận hành trơn tru như thể họ đã gắn bó lâu năm. Điều này đặt ra thử thách mới cho Arteta: quản lý đội hình đông đúc, khi các cầu thủ phải trải rộng khắp các sân tập – điều mà nhân viên CLB chưa từng thấy. Với lịch thi đấu dày đặc của Champions League, Arsenal gần như đá ba ngày một trận đến tháng Hai. Nghỉ ngơi là xa xỉ, và Arteta cần đảm bảo mọi cầu thủ đều cảm thấy được trọng dụng.

Trong khi đó, Postecoglou, mới dẫn dắt Forest hai ngày, buộc phải dùng lối chơi thận trọng của người tiền nhiệm Nuno Espirito Santo thay vì “Angeball” phóng khoáng. Khi được hỏi bao lâu để thấy phong cách của mình, ông quả quyết: “Không phải tháng, không phải tuần, mà là thứ Tư tới.” Nhưng các cổ động viên Arsenal đã chế giễu Forest như “Tottenham trá hình” sau khi để thủng lưới ba bàn. Dù khắc nghiệt, điều đó phản ánh sự vượt trội của Arsenal. Với Madueke dẫn đầu, họ đã tìm thấy nhịp điệu mới, sẵn sàng “làm tới” như anh từng hứa.

HỒ VIỆT