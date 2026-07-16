Bốn đội đầu tiên giành vé vào tứ kết U21 Quốc gia 2026

Chiều 16-7, lượt trận cuối bảng A và bảng B tại vòng chung kết U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 đã khép lại, qua đó xác định 4 đội đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết gồm Hà Nội FC, chủ nhà PVF-CAND, Thể Công Viettel và SLNA.

U21 Hà Nội FC khẳng định sức mạnh tại vòng chung kết U21 quốc gia 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Tại bảng A, Hà Nội FC khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 4-2 trước TPHCM để kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Đại diện đến từ Thủ đô sớm tạo lợi thế với bàn mở tỷ số của Thiên Phú ngay phút thứ 6, trước khi Hồng Phong nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp một. Sau giờ nghỉ, Phú Quý và Đình Nguyên lần lượt lập công giúp Hà Nội dẫn 4-0. TPHCM chỉ kịp ghi 2 bàn ở những phút cuối trước khi trận đấu khép lại.

Ở trận đấu cùng giờ, PVF-CAND vượt qua An Giang với tỷ số 5-0 để trở thành đội thứ 2 của bảng A đi tiếp. Dù gặp không ít khó khăn trong khoảng thời gian đầu trận, đội chủ nhà vẫn tạo khác biệt nhờ cú đúp của Gia Bảo trong hiệp 1. Sang hiệp 2, PVF-CAND tiếp tục áp đảo và ghi thêm 3 bàn thắng, khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng và suất vào tứ kết.

Tuyển thủ U23 Việt Nam Thái Bá Đạt là trụ cột của U21 PVF-CAND. ẢNH: TÂM HÀ

Tại bảng B, trận hòa 0-0 giữa SLNA và HAGL đủ để đội bóng xứ Nghệ hoàn thành mục tiêu. Trước lượt đấu cuối, SLNA chỉ cần 1 điểm để giữ vị trí nhì bảng và đã bảo toàn thành quả trước sức ép từ HAGL. Với kết quả này, SLNA chính thức giành quyền vào tứ kết, còn HAGL phải chờ kết quả bảng C để nuôi hy vọng đi tiếp bằng suất dành cho một trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, Thể Công Viettel khép lại vòng bảng bằng màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Tây Ninh 6-0. Riêng tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Công Phương đóng góp một cú đúp vào đầu hiệp 2. Đội bóng áo lính thể hiện sự vượt trội về chuyên môn, qua đó giành ngôi đầu bảng B với thành tích ấn tượng. Tây Ninh dừng bước sau 3 trận toàn thua.

Bốn suất còn lại vào tứ kết, gồm 2 vị trí dẫn đầu bảng C cùng 2 suất thứ 3 vòng bảng có thành tích tốt nhất, sẽ được quyết định sau khi vòng bảng hoàn tất vào ngày 17-7.

HỮU THÀNH