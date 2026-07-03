WORLD CUP 2026

Bồ Đào Nha vs Croatia 2-1: Perisic dệt mộng, Ronaldo, Ramos ngược dòng nghẹt thở, HLV Roberto Martinez gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026

⚽ Phút 56', Croatia có tấn công cánh phải. Stanisic tạt bóng vào cho Perisic trong tư thế trống trải. Tiền đạo Perisic lập tức tung cú dứt điểm cực căng mở tỷ số 1-0 cho Croatia:

⚽ Phút 68, trọng tài VAR xác định Vlasic kéo ngã Veiga trong vòng cấm địa Croatia. Trọng tài cho Bồ Đào nha hưởng phạt đền. "Ảnh cả" Ronaldo nhẹ nhàng lập công trên chấm 11m, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha:

⚽ Phút 90+4, Bồ Đào Nha có pha tấn công cánh trái. Tiền đạo Rafael Leao treo bóng chính xác và Goncalo Ramos bật cao đánh đầu góc xa hạ thủ môn Livakovic. Bồ Đào Nha tạm vươn lên dẫn trước 2-1:

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Bàn thắng:

Bồ Đào Nha: Ronaldo 68' (pen), Ramos 90+4'

Croatia: Perisic 53'

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MINH BẢO (tổng hợp)

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